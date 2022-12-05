Не только Крис: 6 классных фильмов с другими братьями Хемсвортами

Голливуд знает немало талантливых актеров, так и не сумевших выйти из тени своих более звездных братьев. Кейси Аффлек, Джозеф Файнс, Дэйв Франко – этот список можно продолжать долго. Мы же предлагаем остановиться на братьях Хемсвортах, самых известных австралийских актерах современности.

Роль супергероя Тора сразу же превратила Криса в звезду планетарного масштаба. Немудрено, что Лиам и Люк Хемсворты фигурируют в прессе значительно реже. Однако и в их послужном списке нашлось место для жемчужин, определенно заслуживающих внимания.

Люк Хемсворт

Режиссерский дебют Тайлера Эткинса – качественная инди-драма о серфинге, а также один из ярчайших представителей современного австралийского кино. Люк Хемсворт воплотил образ бесстрашного серфера Боша, пытающегося наладить отношения с сыном-подростком Рокитом. Проблемы с законом вынуждают их отправиться в незапланированный «отпуск» с непредсказуемым финалом.

«Бегущие за волной» в кинотеатрах с 8 декабря!

Бегущие за волной

Комедийный триллер «Убей меня трижды» — настоящая находка для поклонников творчества Гая Ричи и Квентина Тарантино. Помимо Хемсворта-старшего здесь есть неподражаемый Саймон Пегг, представший в нетипичном для себя образе наемника.

Муж-ревнивец поручает киллеру Чарли Вульфу проследить за своей женой, которую он подозревает в неверности, а затем убить ее вместе с любовником. По воле случая всю грязную работу за него выполняет местная парочка, погрязшая в долгах. Когда к делу подключается классический продажный коп, захолустный городок погружается в хаос.

Убей меня трижды

«С днем смерти» — леденящий душу хоррор Даррена Линна Боусмана, ответственного за создание лучших сиквелов «Пилы». По сюжету, американцы Кристин и Нейл проводят летний отпуск на тайском острове. В день отъезда супругов настигает злой рок: сначала они просыпаются в разгромленном номере отеля и ничего не могут вспомнить, затем опаздывают на паром, а после обнаруживают исчезновение своих документов. Пытаясь восстановить события прошлой ночи, незадачливые туристы смотрят видеозапись с телефона, на которой Нейл душит Кристин, а затем хоронит ее бездыханное тело неподалеку. И это лишь начало.

С днем смерти

Лиам Хемсворт

«Паранойя» — редкий триллер в фильмографии режиссера Роберта Лукетича («Блондинка в законе», «Голая правда»), где Лиам Хемсворт делит экран с голливудскими мэтрами Харрисоном Фордом и Гэри Олдманом. Он играет офисного планктона Адама из крупной телекоммуникационной корпорации. Допустив роковую ошибку, белый воротничок сталкивается с перспективой стать безработным. Президент компании соглашается не увольнять провинившегося при одном условии: Адам должен шпионить за фирмой-конкурентом.

Паранойя

В этой остроумной деконструкции одного из самых клишированных киножанров рассказывается о Натали, которая не верит в любовь. Все меняется, когда она встречает его — столб в подземном переходе. Потеряв сознание, Натали обнаруживает себя внутри ромкома, где герой-красавчик с внешностью Лиама Хемсворта влюбляется в нее с первого взгляда, просыпается она уже с макияжем, а поцелуи происходят исключительно под проливным дождем. Кинокартина режиссера Тодда Штрауса-Шульсона выдержана в лучших традициях его же «Последних девушек», где подростки становились героями американского слэшера 80-х.

Ну разве не романтично?

Мало кто знает, но Лиам также претендовал на роль Тора, однако уступил брату. Впрочем, в карьере «младшенького» из семейства Хемсвортов также была громкая кинофраншиза. Подростковая антиутопия «Голодные игры» завоевала любовь зрителей со всего света, став одним из главных кинособытий десятилетия.

Недалекое будущее. Ежегодно деспотичное правительство устраивает кровавые игры на выживание, трансляция которых ведется на весь мир. Уроженка двенадцатого дистрикта Китнисс, чтобы спасти сестру, идет на шоу добровольцем. Впереди ее ждет схватка с подростками и других дистриктов, готовых на все ради победы.