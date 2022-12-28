Об ожидании главной ночи в году — Ида Галич в новом флешмобе ВКонтакте

#Назад_в_НовыйГод: в своем профиле в ВКонтакте Ида предложила подписчикам вспомнить о тех неподдельных чувствах, которые мы переживали в детстве от одной мысли о приближающемся празднике. Идея в том, чтобы выложить в VK Клипы видео с детскими новогодними фотографиями. Такой трогательный ролик выложила и сама Ида Галич.

Мне кажется, что, взрослея, мы стали забывать то невероятное предвкушение зимних каникул, новогодней ночи, подарков под ёлкой. Вспомните, как мы ждали этих последних недель декабря! А сейчас последний месяц в году всех страшно бесит — пробки, суета, нужно столько всего успеть... Мне показалось, что такой милый, душевный флешмоб поможет нам чуть больше полюбить декабрь и окунуться в тот период, когда ожидание праздника было чуть ли не приятнее самой новогодней ночи!— делится мыслями Ида Галич.

Используя рандомайзер, Ида определит победителя и отправит ему персональный приз. Чтобы испытать фортуну и получить подарок от Иды, нужно выложить ролик и поставить хештег #Назад_в_НовыйГод. Челлендж продлится до 2 января.