Netflix выпустил трейлер своего нового южнокорейского сериала «Триумф»

Стрим-сервис Netflix представил трейлер южнокорейского триллера «Триумф». Главные роли в сериале исполнили Сон Хе-гё («Потомки солнца»), Лим Джи-ён («Врачи»), Пак Сон-хун («Ледяной цветок») и Ким Хиора («Врачебная мудрость»).

В центре сюжета — Дон Ын (Хе-гё), некогда пострадавшая от жесткой травли со стороны одноклассников. Несмотря на то, что со дня школьного выпускного прошло много лет, она все еще мечтает отомстить обидчикам, загубившим ее жизнь. Героиня начинает преследовать бывшую одноклассницу Ён Джин (Джи-ён), появляясь на ее свадьбе, днях рождения, ежедневной мессе в церкви и регулярно прогуливаясь у ее дома. Постепенно Дон Ын получает возможность напрямую вторгаться в жизнь своей жертвы и угрожать ей расправой. Однако Ён Джин — далеко не единственная ее цель.

Режиссером сериала выступил Ан Гиль-хо, создатель сериалов «Счастье», «Истории молодых» и «Наблюдатель». Сценарий написала Ким Ын-сук, ранее работавшая над такими проектами, как «Демон» и «Первая любовь миллионера».

Хе-гё — настоящая суперзвезда корейского кино. Кроме «Потомков солнца», она также снялась в фильмах «Переправа» Джона Ву и «Великий мастер» Вонга Кар-Вая, последний из которых получил две номинации на премию «Оскар». Роль жестокой преследовательницы в «Триумфе» стала для нее необычном опытом, ведь она, как правило, играет романтических героинь. Ранее актриса сказала, что во время работы над сериалом постаралась сосредоточиться именно на мстительной стороне Дон Ын:

«Я не хотела изображать Дон Ын жалкой, не хотела, чтобы зрители думали, будто ей нужно чье-то сочувствие и утешение».

Премьера «Триумфа» состоится на Netflix 30 декабря.