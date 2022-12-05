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Киноафиша Новости В Москве на большом экране состоится эксклюзивный показ «Королевства: Исход» Ларса фон Триера

В Москве на большом экране состоится эксклюзивный показ «Королевства: Исход» Ларса фон Триера

5 декабря 2022 14:43
В Москве на большом экране состоится эксклюзивный показ «Королевства: Исход» Ларса фон Триера

Мероприятие пройдет в кинотеатре «Художественный».

Московский кинотеатр «Художественный» объявил о том, что в его стенах состоится единственный эксклюзивный показ третьего сезона сериала «Королевство» Ларса фон Триера на большом экране. Показ пройдет 9 декабря 2022 года в большом зале кинотеатра, перед просмотром шоу представит зрителям программный директор «Художественного» Стаc Тыркин.

Первый сезон «Королевства» вышел на экраны еще в 1994 году. Главные роли в нем исполнили Сёрен Пильмарк («Мистериум. Журнал 64»), Гита Нёрбю («Благие намерения»), Бригитте Рааберг («Сказки Андерсона») и Петер Мюнгинд («Тот, кто убивает — Узник тьмы»). Шоу повествует о сотрудниках и пациентах «Королевского госпиталя» Копенгагена. Многие считают это место непреступной крепостью рационального мышления. Однако наука не может исправить человеческих слабостей, и вскоре в стены госпиталя начинают проникать потусторонние силы.

Премьера второго сезона состоялась в 1997 году, но вскоре проект оказался закрыт, а его сюжет, по сути, оборвался на полуслове. Спустя 25 лет Триеру наконец удалось снять третий сезон «Королевства» под названием «Королевство: Исход», который не только достойно завершит шоу, но и даст фанатам ответы на все оставшиеся вопросы, а также вновь рассмешит, напугает и заворожит. На сей раз главной героине, пожилой женщине Карен (Бодиль Ёргенсон), страдающей лунатизмом, предстоит спасти многострадальную больницу от разрушения.

«Королевство: Исход» также появится в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko, но точная дата его выхода на цифровых платформах пока неизвестна.

Фото: Zentropa
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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