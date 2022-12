Появились первые кадры из музыкального мини-сериала «Дейзи Джонс и The Six»

Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из музыкального мини-сериала «Дейзи Джонс и The Six». Главные роли в шоу исполнили Райли Кио («Девушка по вызову»), Сэм Клафлин («До встречи с тобой»), Себастьян Чакон («Страшные сказки: Город ангелов»), Сьюки Уотерхаус («С любовью, Рози») и Камила Морроне («Девушки из долины»).

Сериал «Дейзи Джонс и The Six» основан на одноименном романе американской писательницы Тейлор Дженкинс Рид. В центре сюжета — вымышленная рок-группа The Six во главе с Билли Данном (Клафлин) и сольная исполнительница Дейзи Джонс (Кио). Действие сериала разворачивается сразу в двух временных отрезках: в 70-х и 80-х годах, когда The Six объединяются с Джонс и начинают покорять вершины музыкальной индустрии, и двадцать лет спустя, когда музыканты делятся воспоминаниями о том, почему их группа так скандально распалась.

Режиссером проекта выступил Джеймс Понсольдт, ранее работавший над фильмами «Лови момент», «Конец тура» и «Сфера».

Несмотря на то, что сериал посвящен вымыленной группе, актерам действительно пришлось научиться играть на музыкальных инструментах. В интервью Vanity Fair Клафлин признался, что ему было очень трудно освоить гитару и вокал:

«Я никогда не брал в руки гитару до того, как получил эту роль. И после прочтения книги было не совсем ясно, что я буду играть, потому что мы немного изменили стиль игры моего персонажа: я использовал не соло-гитару, а ритм-гитару. Мне пришлось с нуля научиться держать инструмент и играть на нем».

Кио также было трудно научиться петь. По словам актрисы, она ощущала особую ответственность, так как является внучкой самого Элвиса Пресли:

«Я даже не знала, как громко могу петь. На первых уроках мой голос звучал так плохо, что я начала плакать. Я думала, что никогда не смогу этого сделать. Но вдруг в моей душе зажигается огонь, и я решила, что буду идти до конца. Я сказала себе, что снова пойду на урок по вокалу, и там меня научат петь. Это действительно вдохновило меня сделать то, чего я раньше никогда не дела».

Хотя съемки «Дейзи Джонс и The Six» завершились еще в начале этого года, дата выхода сериала до сих пор не анонсирована.