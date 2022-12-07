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Киноафиша Новости Новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов» выйдет летом 2023 года

Новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов» выйдет летом 2023 года

7 декабря 2022 11:37
Новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов» выйдет летом 2023 года

Картине именитого режиссера придется соревноваться в прокате с «Флэшем» и новой частью «Индианы Джонса».

Как передает Variety, новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов» появится в кинотеатрах летом следующего года. Кинокомпания Focus Features планирует выпустить картину в ограниченный прокат 16 июня 2023 года, а в широкий — 23 июня. Международным распространением ленты будет заниматься студия Universal Pictures, являющаяся материнской компанией Focus Features.

Интересно, что в тот же день, 16 июня, состоится премьера нового кинокомикса DC «Флэш». А уже через неделю после того, как фильм Андерсона выйдет в широкий прокат, на больших экранах появится «Индиана Джонс и часы судьбы».

Главные роли в «Городе астероидов» исполнили Марго Робби («Тоня против всех»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Скарлетт Йоханссон («История о супружестве»), Тони Револори («Человек-Паук: Возвращение домой»), Эдвард Нортон («Сиротский Бруклин») и многие другие звезды.

Действие фильма разворачивается в 1950-х годах в вымышленном американском городке, расположенном в пустыне. Там проходит съезд юных звездочетов и астронавтов-кадетов. Однако это мероприятие, организованное для того, чтобы собрать вместе юных космических энтузиастов и их родителей со всей страны, устроить товарищеские научные соревнования и обменяться опытом, резко прерывается неожиданными событиями, которые навсегда изменят мир. Фильм характеризуют как «поэтическое размышление о смысле жизни».

Андерсон может быть известен многим зрителям по фильмам «Остров собак», «Бесподобный мистер Фокс» и «Отель «Гранд Будапешт». За свою карьеру режиссер множество раз становился номинантом «Оскара», «Золотого глобуса», «Золотой пальмовой ветви» и других престижных кинопремий. Сценарий «Города астероидов» он написал в паре со своим частым соавтором Романом Копполой («Моцарт в джунглях»), сыном Фрэнсиса Форда Копполы.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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