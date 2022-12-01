У Любови Аксеновой и Дениса Шведова все сложно в новом трейлере фильма «Бывшие. Happy End»

В сети появился полноценный трейлер отечественной мелодрамы «Бывшие. Happy end», являющейся прямым продолжением трехсезонного сериала видеосервиса START. Картина станет завершающей главой истории персонажей Любови Аксеновой и Дениса Шведова.

Жизнь свела Яну (Аксенова) и Илью (Шведов) во время курса реабилитации. Она — наркоманка и дочка богатых родителей, он — бывший зависимый, работающий в центре психологом. Для сохранения трезвости им необходимо держаться подальше друг от друга, однако вспыхнувшая страсть диктует совершенно другое. Пара переживала срывы и расставания, но чем дальше они пытались убежать от взаимного чувства, тем сильнее их тянуло друг к другу. Теперь у Яны и Ильи появился шанс выбраться из замкнутого круга и обрести наконец счастье и покой.

Снял фильм режиссер Антон Мегердичев («Сердце пармы», «Движение вверх»). Сценарий написали авторы одноименного сериала Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов и Екатерина Суровцева. В остальной актерский состав вошли Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица и Эра Зиганшина.

Прокатная компания «Централ Партнершип» выпустит ленту в кинотеатры 22 декабря.