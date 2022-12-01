Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Другая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости У Любови Аксеновой и Дениса Шведова все сложно в новом трейлере фильма «Бывшие. Happy End»

У Любови Аксеновой и Дениса Шведова все сложно в новом трейлере фильма «Бывшие. Happy End»

1 декабря 2022 10:59
У Любови Аксеновой и Дениса Шведова все сложно в новом трейлере фильма «Бывшие. Happy End»

В картине будут завершены сюжетные линии оригинального сериала.

В сети появился полноценный трейлер отечественной мелодрамы «Бывшие. Happy end», являющейся прямым продолжением трехсезонного сериала видеосервиса START. Картина станет завершающей главой истории персонажей Любови Аксеновой и Дениса Шведова.

Жизнь свела Яну (Аксенова) и Илью (Шведов) во время курса реабилитации. Она — наркоманка и дочка богатых родителей, он — бывший зависимый, работающий в центре психологом. Для сохранения трезвости им необходимо держаться подальше друг от друга, однако вспыхнувшая страсть диктует совершенно другое. Пара переживала срывы и расставания, но чем дальше они пытались убежать от взаимного чувства, тем сильнее их тянуло друг к другу. Теперь у Яны и Ильи появился шанс выбраться из замкнутого круга и обрести наконец счастье и покой.

Снял фильм режиссер Антон Мегердичев («Сердце пармы», «Движение вверх»). Сценарий написали авторы одноименного сериала Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов и Екатерина Суровцева. В остальной актерский состав вошли Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица и Эра Зиганшина.

Прокатная компания «Централ Партнершип» выпустит ленту в кинотеатры 22 декабря.

Фото: START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Читать далее 2 декабря 2022
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Читать далее 1 декабря 2022
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Читать далее 1 декабря 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн» Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн» Читать далее 2 декабря 2022
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Читать далее 30 ноября 2022
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале «Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Читать далее 30 ноября 2022
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Читать далее 30 ноября 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
Related video