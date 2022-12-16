Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана

Новый год уже не за горами, поэтому мы собрали список нетривиальных подарков для киноманов на любой вкус. В нем найдется абсолютно все – и парфюм, вдохновленный кино, и полезный гаджет, и классный мерч с любимыми фильмами.

Аромат Fiction посвящен кинотеатру «Художественный» и вдохновлен черно-белыми лентами 1920-х и 1930-х. Ностальгический, богемный и томный, он понравится всем неравнодушным к классическому кино и станет базовым подарком для синефила. Эстетский, дымный, густой и обволакивающий парфюм с черным перцем и кедром станет идеальным спутником на ретроспективу «Дракулы» с Лугоши, да и просто базовым парфюмом на каждый день.

Аромат Zielinski & Rozen Fiction

Такой подарок оценят все поттероманы. Конечно, это не настоящие волшебные шахматы, освоить которые Рон помог Гарри, но во время партии они точно вызовут мощный приступ ностальгии и перенесут в детство, когда на каникулах многие из нас смотрели «Гарри Поттера и философский камень» по телевизору и представляли себя частью магического мира. Так вот, эти шахматы точно добавят немного волшебства в жизнь того, кому вы их подарите.

Шахматы из «Гарри Поттера»

Книга, которую стоить подарить тому, кто мечтает разгадать все тайны Твин-Пикса и сериала ему было мало. «Тайная история» сценариста Марка Фроста, написанная в стиле датафикшн, не только позволит погрузиться в историю городка и пролить свет на таинственные и пугающие события, происходившие задолго до 1989 года, но и поможет расставить все точки над «i» в ключевых моментах культового сериала. Увлекательная книга с потрясающими иллюстрациями наверняка будет интересна всем фанатам «Твин-Пикса», которые любят изучать самые безумные теории о творении Линча.

Книга «Тайная история Твин-Пикс»

Этот гаджет шведского бренда FOREO может стать незаменимой частью бьюти-рутины для тех, кто предпочитает смотреть фильмы и сериалы запоем и совмещать это с уходом за лицом – например, перед тем как начать пересматривать очередной сезон «Друзей», непременно наносит на лицо маску. UFO 2 – смарт-гаджет, для которого нужно использовать листовые маски FOREO с разными компонентами. Устройство с разными спектрами LED-света одновременно выполняет с несколько функций: придает сияние, тонизирует, снимает воспаление и отечность. UFO 2 – отличный подарок для друга или второй половинки, которые любят совмещать приятное с полезным.

FOREO UFO 2

А это прекрасный подарок для всех, кто любит устраивать зимние марафоны «Гарри Поттера» и прочей волшебной классики. Свечи с самым уютным и комфортным запахом в мире помогают создать теплую и сказочную атмосферу и впишутся в любой интерьер. Какао с маршмеллоу, мягкий плед и сладковатый аромат амбры с черным перцем, витающий в воздухе, – просто идеальное сочетание для холодных дней. Набор свечей подходит и для домашних свиданий – когда вы со своим партнером просто хотите провести романтический вечер за просмотром любимого кино.

Набор свечей Zielinski & Rozen

Если ваш друг или партнер – давний поклонник «Сверхъестественного» и всего мистического, то эту коллекционную колоду Таро, вдохновленную сериалом, ему точно будет приятно найти под елкой. Загадочная оккультная символика, древние тайны, Винчестеры, Кастиэль, Кроули и другие персонажи, олицетворяющие Старшие арканы и Младшие арканы, – то, что ждет каждого, кто возьмет в руки эту магическую колоду.

Карты Таро «Сверхъестественное»

Атмосферный и очень трогательный спецвыпуск «Стражей Галактики» от Джеймса Ганна послужил вдохновением для новой коллекции фигурок Funko. Грут с подарком не только принесет праздник в дом вашего друга или близкого, который фанатеет от Стражей, но и вообще порадует того, кто мечтает собрать у себя всех любимых персонажей вселенной Marvel.

Фигурка Funko Грут с подарком

Пластинка с саундтреком к «Криминальному чтиву», 3510 р.

Если у того, кому вы выбираете подарок на Новый год, точно есть виниловый проигрыватель, а еще он заядлый киноман, неравнодушный к фильмам Тарантино, у нас отличные новости: эта пластинка с саундтреком к «Криминальному чтиву» – беспроигрышный вариант.

Пластинка с саундтреком к «Криминальному чтиву»

«Хранители» Алана Мура уже давно стали классикой и по праву считаются одним из главных бестселлеров среди комиксов. Эта книга со всеми 12 выпусками должна быть у каждого фаната DC, поэтому смело дарите ее всем, кто только начал коллекционировать комиксы издательства. Точно не прогадаете.

«Хранители», Абсолютное издание

Сухой текстурирующий спрей AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT airy texture spray, 3408 р.

Подарок для тех, кто всегда мечтал повторить укладки героинь из фильмов и сериалов, а также прически звезд, с которыми они появлялись на кинофестивалях и премиях. Если речь идет о волнах Кэсси из второго сезона «Эйфории» или слегка небрежных волнах Лили Коллинз в «Эмили в Париже», то этот текстурирующий спрей благодаря специальной формуле с бамбуковой целлюлозой и рисовым крахмалом тапиоки поможет повторить эти образы и сделает локоны очерченными, но при этом не утяжеляя их. Базовый спрей для любых типов волос станет классным подарком для любителей косплеить популярных киногероинь.

Сухой текстурирующий спрей AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT

Питерский бренд Have a nice day! известен тем, что его команда «собирает» классные и уникальные лонгсливы и толстовки из винтажных рубашек и футболок. На последних чаще всего изображены логотипы рок-групп и постеры культовых фильмов, а также киногерои – от Рембо до Микки-Мауса. Толстовка с Королем Ночи точно покорит сердечко фанатов «Игры престолов», а такой лонгслив с «Криком» – крутой подарок для тех, кто обожает сатирическую хоррор-франшизу (точнее, первые три фильма). Заказать вещи Have a nice day! можно у них в телеграм-канале.

Лонгслив с «Криком»

Минималистичный значок, посвященный культовому хоррору «Сияние» Кубрика порадует всех, кому близка эстетика этой экранизации романа Кинга, да и тех, кто не прочь разбавить свой гардероб необычным аксессуаром.