Вышел трейлер сериала «Шоу 90-х», который является продолжением «Шоу 70-х»

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Шоу 90-х», который станет продолжением ситкома «Шоу 70-х». К своим главным ролям вернулись Кертвуд Смит («Робокоп») и Дебра Джо Рапп («Без чувств»), к которым также присоединились Калли Хоуп Хаверда (Потерянный муж»), Эшли Ауфдерхайд («Проповедник»), Максвелл Эйсии Донован («Габби Дюран: Няня инопланетян») и другие.

В центре сюжета — школьница Лея Форман (Хаверда), которая отправляется в Пойнт-Плейс, штат Висконсин, чтобы навестить своих дедушку Рэда (Смит) и бабушку Китти (Рапп). Во время своего пребывания в городке, Лея знакомится с отважной и мятежной девушкой Гвен (Ауфдерхайд), ее милым братом Нейтом (Донован), проницательной подругой Никки (Саманта Морелос) и другими колоритными сверстниками. Героиня понимает, что может найти в Пойнт-Плейс друзей и приключения, которых ей так не хватало в жизни. Она решает остаться у бабушки и дедушки на все лето и вместе с новыми товарищами начинает обосновывается в старых прибежищах своих родителей.

Кроме Смита и Рапп, в качестве приглашенных звезд в сериале появятся и другие актеры «Шоу 70 -х», такие как Тофер Грейс, Мила Кунис, Эштон Кутчер, Лора Припон и Уилмер Вальдеррама.

«Шоу 90-х» было создано авторами оригинального «Шоу 70-х» в лице супругов Терри Тернера и Бонни Тернер. В работе над новым шоу также приняла участие их дочь Линдси Тернер. Шоураннером проекта выступает Грегг Меттлер («Худшая неделя моей жизни»).

Премьера «Шоу 90-х» состоится на Netflix 19 января 2023 года.