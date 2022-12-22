Выяснилась причина смерти актрисы и модели Шарлби Дин

В конце лета прогремела новость о внезапной смерти южноафриканской модели и актрисы Шарлби Дин, сыгравшей одну из главных ролей в нашумевшей ленте «Треугольник печали». Завоевавшая «Золотую пальмовую ветвь» 75-го Каннского кинофестиваля картина должна была стать прорывным проектом для 32-летней звезды, однако до своего полноценного триумфа она так и не дожила. В последних числах августа у жизнерадостной девушки резко заболела голова, а всего через несколько часов она скончалась в одной из больниц Нью-Йорка.

Точную причину смерти в тот момент медики так и не установили, ограничившись лишь размытой формулировкой «неожиданная болезнь». Теперь же, спустя несколько месяцев, стало известно, что именно вызвало летальный исход. По данным издания People, ссылающегося на заявление пресс-секретаря New York City Medical Examiner, Дин скончалась в результате резкого бактериального сепсиса, вызванного тесным контактом с бактерией капноцитофаги — носителями данных микроорганизмов зачастую являются домашние животные.

Шарлби была предрасположена к этому заболеванию и входила в так называемую «группу риска». Девушке удалили селезенку, когда в 2009 году она попала в автомобильную аварию. Для режиссера и всей команды «Треугольника печали» новость о смерти Дин стала настоящим шоком.