Вышел трейлер франко-корейской драмы «Возвращение в Сеул»

Кинокомпания Sony Pictures выпустила трейлер франко-корейской драмы «Возвращение в Сеул». Главные роли в фильме сыграли Пак Джи-Мин, О Гван-нок («Дело об убийстве в Итхэвоне») и Ким Сон-ён («Наша первая жизнь»).

По сюжету, своенравная молодая уроженка Кореи Фредерик (Джи-Мин), или просто Фредди, усыновленная приtмной французской семьей и прожившая вне родины первые 25 лет своей жизни, спонтанно решает отправиться в Сеул, чтобы узнать больше о своих родителях. После прибытия она связывается с биологическим отцом, однако общение у них идет не очень хорошо: пьяный мужчина начинает звонить ей по ночам, умоляя вернуться «домой», чтобы он мог помочь ей выйти замуж за корейца. Будучи не в состоянии найти свою мать, Фредди начинает гулять по Сеулу, проникаться духом Южной Кореи и решает задержаться в этой стране подольше.

Автором фильма выступил знаменитый корейский режиссер Дави Чоу, создатель картины «Алмазный остров». «Возвращение в Сеул» удостоилось номинации на премию «Особый взгляд» последнего Каннского фестиваля.

Сюжет фильма во многом основан на личной истории друга Чоу, родившегося в Корее, но выросшего во Франции. Исполнительница главной роли Пак Джи-Мин тоже переехала во Францию, когда ей было всего 8 лет.

Премьера «Возвращения в Сеул» состоится 17 февраля следующего года.