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Киноафиша Новости В сериале «Одни из нас» жестокости будет меньше, чем в оригинальной видеоигре

В сериале «Одни из нас» жестокости будет меньше, чем в оригинальной видеоигре

27 декабря 2022 11:34
В сериале «Одни из нас» жестокости будет меньше, чем в оригинальной видеоигре

По словам создателя шоу, такой подход позволил сделать сцены с опасностями и насилием более страшными.

Нил Дракманн, создатель видеоигры «Одни из нас», а также продюсер, режиссер и сценарист одноименной экранизации, заявил, что в будущей адаптации игры от HBO зрители увидят на порядок меньше жестокости и насилия, чем в оригинале. В недавнем разговоре с журналистами издания SFX он сказал:

«Конечно, нам нужно включить в сериал сцены экшена и насилия, которые мы используем для того, чтобы дать зрителям прочувствовать движения персонажей, дать им чувственно ассоциировать себя с Джоэлом и войти в некое состояние потока. Только тогда они действительно ощутят, что связаны с этим персонажем на экране и видят мир его глазами».

Вместе с тем Дракманн убежден, что чрезмерное количество таких сцен только навредило бы сериалу:

«Нужно понимать, что эти сцены не существуют в пассивной среде. Еще в самом начале работы над сериалом шоураннер проекта Крэйг Мэйзин не раз говорил команде: «Давайте уберем все сцены насилия, кроме тех, что действительно очень важны для развития истории». И я согласен с его позицией. Такой подход позволил насилию оказывать большее влияние на сюжет, чем в игре. Потому что мы начали уделять больше времени показу угрозы и реакции людей на эту угрозу. Это сделало опасные ситуации еще более страшными. Теперь зрители смогут четко увидеть, почему все так боятся силы, погубившей человечество».

Премьера сериала «Одни из нас» состоится 16 января.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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