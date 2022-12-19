Вышел трейлер экшн-драмы Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила тизер-трейлер напряженной авиационной экшен-драмы Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» с Егором Бероевым в главной роли. Картина вдохновлена реальной историей спасения экипажа самолета А321, произошедшей в середине августа 2019 года.

В центре сюжета духоподъемной ленты окажется Дамир Юсупов (Бероев), который с самого детства грезил полетами и хотел пойти по стопам отца-летчика, но у судьбы на него были совершенно другие планы. Спустя годы, приложив большие усилия, уже в зрелом возрасте герой все-таки сумел воплотить свою заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. Но главное испытание ожидало его впереди. Когда у самолета вышли из строя оба двигателя, благодаря мужеству и преданности делу, Дамир сумел выйти из ситуации победителем. Летчик мастерски посадил лайнер на кукурузное поле и спас 233 жизни.

В остальной актерский состав вошли Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле, Лиза Моряк, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин и Ксения Алферова. Сценарий ленты написал Алексей Гравицкий («Жизнь по вызову», «Чикатило», «Гудбай, Америка»), постоянный творческий соратник Андреасяна.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» выйдет в прокат 16 марта 2023 года.