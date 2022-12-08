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Киноафиша Новости Эйса Баттерфилд рассказал, чего ждать от четвертого сезона «Сексуального просвещения»

Эйса Баттерфилд рассказал, чего ждать от четвертого сезона «Сексуального просвещения»

8 декабря 2022 15:11
Эйса Баттерфилд рассказал, чего ждать от четвертого сезона «Сексуального просвещения»

В новых сериях грядут большие перемены.

Производство четвертого сезона «Сексуального просвещения» активно идет с августа этого года, но новостей о предстоящих сериях комедийной драмы Netflix пока немного. Известно, что в будущих эпизодах не будет некоторых знакомых персонажей, а действие переместится на новую локацию. Эти перемены в недавней беседе с Radio Times прокомментировал исполнитель главной роли Эйса Баттерфилд:

«Не знаю, что именно мне разрешено рассказывать, но теперь действие развернется в другой школе. Будут новые локации и некоторые яркие перемены. Кроме того, у нас появится несколько новых персонажей. В общем, шоу определенно слегка изменилось, но в работе по-прежнему задействована основная команда, и это, по-моему, здорово — мы все отлично друг друга знаем, поэтому классно проводим время и много веселимся».

Вместе с Баттерфилдом к знакомым ролям должна вернуться внушительная часть актерского состава, включая Эмму Маккей, Шути Гатву и Джиллиан Андерсон, но без потерь не обошлось. Четвертый сезон пропустят Патриция Эллисон, Таня Рейнольдс, Ракхи Тхакрар и, скорее всего, Симон Эшли, погруженная сейчас во вселенную «Бриджертонов». Среди новых лиц заявлены Мари Ройтер, Таддеа Грэм, Энтони Лекса, Феликс Муфти, Имани Яхшуа, Александра Джеймс и Дэн Леви, которому отошла роль писателя Томаса Моллоя. Последний будет преподавать в университете Уоллеса, куда в концовке прошлого сезона отправилась на учебу героиня Маккей.

Свежие серии «Сексуального просвещения» выйдут Netflix в 2023 году. Точная дата премьеры пока не анонсирована.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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