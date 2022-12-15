Дед Захар воюет с новостройками в трейлере комедийного сериала «Против всех»

Российский стриминговый сервис START представил трейлер комедийного сериала «Против всех». Главные роли в шоу сыграли Николай Добрынин («Прощай, шпана замоскворецкая...»), Александра Урсуляк («Время первых»), Сергей Лавыгин («Жажда»), Сергей Степин («Последний министр») и Василина Юсковец («Вне игры»).

В центре сюжета — дед Захар, всю жизнь проживший в деревне, где он мог спокойно удить рыбу, ходить в лес и наслаждаться природными просторами. Но однажды в его края пришли городские застройщики, разрушили все, что он любил, и построили огромные живые комплексы. Благодаря упрямству и железному характеру Захар смог сохранить свою деревянную избу и все еще проживает в ней вместе со всей семьей на зло любителям раздельных санузлов. Застройщики хотят выдворить его с участка, но герой готов стоять за свой дом до последнего.

Режиссерами сериала выступили Михаил Соловьев («Семейка», «#СеняФедя») и Алексей Татаренко, создатель таких популярных шоу, как «Война семей» и «Ивановы-Ивановы».

Премьера «Против всех» состоится на START 2 января следующего года.