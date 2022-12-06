Ридли Скотт готовится к съемкам «Гладиатора 2» в Марокко

Давно анонсированный сиквел «Гладиатора» продолжает потихоньку продвигаться в производстве. По данным ресурса le360, режиссер Ридли Скотт уже занимается подбором съемочных локаций, а среди выбранных вариантов фигурирует марокканский город Уарзазат. В данный момент идут переговоры с местным правительством.

Дата начала съемок пока не уточняется, но предполагается, что работа над фильмом начнется ближе к концу этого года. Сейчас Скотт занимается постпроизводством исторического эпика Apple про Наполеона Бонапарта с Хоакином Фениксом в титульной роли.

Действие «Гладиатора 2» развернется примерно спустя четверть века после развязки оригинала, а в центре повествования окажется повзрослевший Луций, племянник коварного Коммодуса (Хоакин Феникс).

Первые разговоры о продолжении кассового пеплума появились еще 2001 году, т.е. практически сразу после триумфа фильма на церемонии «Оскар». Одним из вариантов развития истории было воскрешение погибшего Максимуса (Рассел Кроу), но идею быстро забраковали. Текстом сиквела какое-то время занимался Ник Кейв, однако его материал в итоге отправили на студийную полку.

Сценарий второй части уже относительно давно полностью готов. Скотт попросту подбирал удобное время в своем плотном рабочем графике. Сценарий «Гладиатора 2» написал автор «Города воров» Питер Крэйг.