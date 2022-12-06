Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения Тедди" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ридли Скотт готовится к съемкам «Гладиатора 2» в Марокко

Ридли Скотт готовится к съемкам «Гладиатора 2» в Марокко

6 декабря 2022 13:09
Ридли Скотт готовится к съемкам «Гладиатора 2» в Марокко

Режиссер уже подбирает рабочие локации.

Давно анонсированный сиквел «Гладиатора» продолжает потихоньку продвигаться в производстве. По данным ресурса le360, режиссер Ридли Скотт уже занимается подбором съемочных локаций, а среди выбранных вариантов фигурирует марокканский город Уарзазат. В данный момент идут переговоры с местным правительством.

Дата начала съемок пока не уточняется, но предполагается, что работа над фильмом начнется ближе к концу этого года. Сейчас Скотт занимается постпроизводством исторического эпика Apple про Наполеона Бонапарта с Хоакином Фениксом в титульной роли.

Действие «Гладиатора 2» развернется примерно спустя четверть века после развязки оригинала, а в центре повествования окажется повзрослевший Луций, племянник коварного Коммодуса (Хоакин Феникс).

Первые разговоры о продолжении кассового пеплума появились еще 2001 году, т.е. практически сразу после триумфа фильма на церемонии «Оскар». Одним из вариантов развития истории было воскрешение погибшего Максимуса (Рассел Кроу), но идею быстро забраковали. Текстом сиквела какое-то время занимался Ник Кейв, однако его материал в итоге отправили на студийную полку.

Сценарий второй части уже относительно давно полностью готов. Скотт попросту подбирал удобное время в своем плотном рабочем графике. Сценарий «Гладиатора 2» написал автор «Города воров» Питер Крэйг.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей Читать далее 5 декабря 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Читать далее 6 декабря 2022
Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Читать далее 6 декабря 2022
Тест: на какой волшебный фильм будет похожа ваша зима? Тест: на какой волшебный фильм будет похожа ваша зима? Читать далее 3 декабря 2022
Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов  Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов Читать далее 3 декабря 2022
Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира Читать далее 4 декабря 2022
Не только Крис: 6 классных фильмов с другими братьями Хемсвортами Не только Крис: 6 классных фильмов с другими братьями Хемсвортами Читать далее 5 декабря 2022
Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели Читать далее 6 декабря 2022
Тест: кто ты из сериала «Уэнсдэй»? Тест: кто ты из сериала «Уэнсдэй»? Читать далее 5 декабря 2022
Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий Читать далее 4 декабря 2022
Related video