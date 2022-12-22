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Киноафиша Новости Новый «Настоящий детектив» и другое: HBO Max выпустил трейлер своих новинок 2023 года

Новый «Настоящий детектив» и другое: HBO Max выпустил трейлер своих новинок 2023 года

22 декабря 2022 10:27
Новый «Настоящий детектив» и другое: HBO Max выпустил трейлер своих новинок 2023 года

В новом сезоне культового детективного сериала действие перенесется на Аляску.

Стрим-сервис HBO Max выпустил новый проморолик проектов, премьера которых состоится в 2023 году.

В ролике были показаны первые кадры из четвертого сезона сериала «Настоящий детектив» под названием «Настоящий детектив: Ночная страна». Главные роли в продолжении культового шоу играют Джоди Фостер («Нелл»), Джон Хоукс («Суррогат»), Кристофер Экклстон («Доктор Кто»), Кали Реис («Заложница: Найти пропавшую») и Фиона Шоу («Андор»).

В центре сюжета — детективы Лиз Дэнверс (Фостер) и Эванджелин Наварро (Рейс). Им поручают расследование таинственного дела об пропаже шести мужчин на исследовательской станции, расположенной в бескрайних снежных просторах Аляски. Пока женщины собирают улики на станции, вокруг них сгущается темная зимняя ночь, таящая в себе зловещие секреты.

Разработкой четвертого сезона «Настоящего детектива» занимается режиссер и сценарист Исса Лопес, ранее уже работавшая над сериалом. Создатель шоу Ника Пиццолатто в производстве новых серий не участвует.

Кроме того, в ролике также были показаны кадры из предстоящих сезонов постапокалиптического сериала «Одни из нас», семейной драмы «Наследники», детектива «Перри Мейсон», драмы «Кумир», исторического сериала «Позолоченный век», сериала «Сантехники Белого дома», ситкома «Умерь свой энтузиазм». Также HBO Max представил несколько новых проектов, которые будут доступны и на других платформах.

Фото: HBO Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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