Полицейский влюбляется по телефону в проповедницу в трейлере фильма «Снег, сестра и росомаха»

В сети появился трейлер мелодрамы «Снег, сестра и росомаха». Центральные роли в фильме сыграли Федор Лавров («Закрыть гештальт»), Кирилл Полухин («Модный синдикат»), Юлия Марченко («Вертинский») и Екатерина Старателева («Окончательный приговор»).

В центре сюжета — Николай (Лавров) и Елена (Старателева), два незнакомых друг с другом человека. Он работает в полиции и занимается ловлей наркоторговцев, а она произносит пламенные речи на собраниях тайной религиозной общины. Однажды Николай по ошибке набирает номер Елены и тут же влюбляется в мягкий лечебный голос, который слышит на другом конце. Несмотря на то, что нежные чувства между настолько разными людьми кажутся невозможными, он продолжает звонить ей, все больше понимая, что если бы он встретился со своей таинственной собеседницей всего раз, то уже никогда бы не смог отпустить ее.

Режиссером и сценаристом ленты является Роман Михайлов, ранее снявший вместе с Лавровым артхаусную криминальную драму «Сказка для старых». Чувственную музыку к мелодраме написал Евгений Вороновский.

«Снег, сестра и росомаха» выйдет на российские экраны вскоре после следующего Дня святого Валентина, 16 февраля 2023 года.