Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мира" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джанкарло Эспозито проворачивает дерзкие ограбления в трейлере сериала «Калейдоскоп»

Джанкарло Эспозито проворачивает дерзкие ограбления в трейлере сериала «Калейдоскоп»

14 декабря 2022 12:50
Джанкарло Эспозито проворачивает дерзкие ограбления в трейлере сериала «Калейдоскоп»

Экспериментальное шоу, эпизоды которого можно смотреть в любом порядке.

Потоковый сервис Netflix представил полноценный трейлер экспериментального сериала об ограблении «Калейдоскоп», сюжет которого структурирован уникальным образом — эпизоды можно смотреть в совершенно любой очередности, при этом не теряя смысл. Каждая серия является частью головоломки, а необычный формат позволит зрителям составить собственное мнение о происходящем, однако оно может разниться из-за выбранного порядка серий.

В центре сюжета многосерийного авантюрного триллера окажется группа профессиональных воров, объединившихся для взлома одно из самых непреступных хранилищ в мире. На кону колоссальная сумма — $7 миллиардов. Главный герой — Лео Папа (Джанкарло Эспозито). В далеком прошлом он работал с владельцем непреступного сейфа. Последний обманывает протагониста, оставляет его умирать и забирает все деньги. Спустя годы Лео решает отомстить обидчику и забрать то, что ему причитается, а помогает ему в этом дерзком деле команда высококлассный грабителей.

Вместе с Эспозито в основной каст вошли Руфус Сьюэлл, Тати Габриэль и Пас Вега. Сценарий написал автор «Великолепной аферы» Эрик Гарсия, а в качестве исполнительного продюсера выступает сэр Ридли Скотт. В основу сериала легла реальная история, произошедшая во время урагана Сэнди. Поставил сериал Жозе Падилья («РобоКоп», «Нарко»).

«Калейдоскоп» выйдет на Netflix 1 января 2023 года.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели  5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели Читать далее 14 декабря 2022
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Читать далее 14 декабря 2022
Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Читать далее 15 декабря 2022
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Читать далее 13 декабря 2022
«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона Читать далее 14 декабря 2022
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать далее 15 декабря 2022
Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Читать далее 15 декабря 2022
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Читать далее 15 декабря 2022
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Читать далее 14 декабря 2022
Тест: какой ты Санта? Тест: какой ты Санта? Читать далее 13 декабря 2022
Related video