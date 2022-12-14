Джанкарло Эспозито проворачивает дерзкие ограбления в трейлере сериала «Калейдоскоп»

Потоковый сервис Netflix представил полноценный трейлер экспериментального сериала об ограблении «Калейдоскоп», сюжет которого структурирован уникальным образом — эпизоды можно смотреть в совершенно любой очередности, при этом не теряя смысл. Каждая серия является частью головоломки, а необычный формат позволит зрителям составить собственное мнение о происходящем, однако оно может разниться из-за выбранного порядка серий.

В центре сюжета многосерийного авантюрного триллера окажется группа профессиональных воров, объединившихся для взлома одно из самых непреступных хранилищ в мире. На кону колоссальная сумма — $7 миллиардов. Главный герой — Лео Папа (Джанкарло Эспозито). В далеком прошлом он работал с владельцем непреступного сейфа. Последний обманывает протагониста, оставляет его умирать и забирает все деньги. Спустя годы Лео решает отомстить обидчику и забрать то, что ему причитается, а помогает ему в этом дерзком деле команда высококлассный грабителей.

Вместе с Эспозито в основной каст вошли Руфус Сьюэлл, Тати Габриэль и Пас Вега. Сценарий написал автор «Великолепной аферы» Эрик Гарсия, а в качестве исполнительного продюсера выступает сэр Ридли Скотт. В основу сериала легла реальная история, произошедшая во время урагана Сэнди. Поставил сериал Жозе Падилья («РобоКоп», «Нарко»).

«Калейдоскоп» выйдет на Netflix 1 января 2023 года.