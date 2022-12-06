Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы»

12 декабря, за день до официальной онлайн-премьеры, Киноклуб Киноафиши, START и «Наше радио» покажут на большом экране первый эпизод второго сезона «Вампиров средней полосы».

На этот раз действие новых серий развернется летом. Смоленские вампиры во главе с дедом Славой примут в семью девочку Милу. Она стала свидетельницей загадочных убийств. Кроме того, героев ждет встреча со следователем и знакомство с новым Хранителем.

К своим ролям в сериале вернутся Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Артем Ткаченко и Дмитрий Лысенков. Актерский состав пополнили Лукерья Ильяшенко, Анастасия Стежко и Ева Смирнова.

Члены киноклуба получат возможность увидеть первую серию второго сезона «Вампиров средней полосы» одновременно с премьерой в Москве! Не пропустите регистрацию на странице клуба.