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Киноафиша Новости «Аватару: Путь воды» прочат стартовые сборы в размере $525 млн

«Аватару: Путь воды» прочат стартовые сборы в размере $525 млн

14 декабря 2022 15:04
«Аватару: Путь воды» прочат стартовые сборы в размере $525 млн

Джеймс Кэмерон снова намерен забрать все деньги мира.

Кинотеатры всего мира замерли в ожидании перед долгожданным пришествием «Аватара: Путь воды», релиз которого состоится уже на этой неделе, 16 декабря. Согласно свежим прогнозам, за дебютные выходные эпический блокбастер Джеймса Кэмерона должен собрать по всему миру не менее $525 млн, что, несомненно, является великолепным результатом.

Только в Китае за выходные лента соберет порядка $100 млн, так как уже сейчас предварительные продажи билетов достигли суммы в $21,8 млн. В США же сиквелу самого кассового фильма в истории прочат дебют в диапазоне от $150 до $175 млн, что более чем в два раза превышает показатели оригинальной картины 2009 года, которая начала свой прокат в США с $77 млн.

Если прогноз оправдается, «Аватар 2» сможет превзойти на международной арене стартовые сборы «Человека-паука: Нет пути домой» — супергеройский экшен заработал год назад за первый уик-энд за границей $320 млн, тогда как проекту Кэмерона прочат $350 млн. Кроме того, режиссеру вновь удалось возродить зрительский интерес к 3D. Так, в одной Европе 81% билетов проданы на сеансы в трехмерном формате.

Как и с большинством фильмов Кэмерона, многие ожидают от продолжения научно-фантастической саги хорошую стойкость. Новогодние праздники, превосходная критика и отсутствие серьезной конкуренции этому должны поспособствовать.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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