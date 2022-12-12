В «Аватаре 5» действие должно перенестись на Землю

Героям предстоит отправиться на нашу планету, чтобы узнать, что не все люди плохие.

Часть сюжета будущего фильма «Аватар 5» может развернуться на Земле. В первой части «Аватара» зрители уже могли видеть одну сцену на Земле, хоть она практически никак не раскрывала положение дел на планете. В ней представители корпорации RDA предложили бывшему морскому пехотинцу Джейку Салли (Сэм Уортингтон) занять место своего погибшего брата в очередной экспедиции на далекую планету Пандору. В конце фильма Джейк решил навсегда расстаться со своим земным прошлым, оставшись на Пандоре вместе с возлюбленной Нейтири (Зои Салдана).

Однако в новом интервью изданию Gizmodo продюсер франшизы Джон Ландау пообещал, что в запланированном пятом фильме Джейку и Нейтири доведется побывать на Земле:

«В пятом фильме в определенный момент истории герои отправятся на Землю, чтобы раскрыть глаза людям, и чтобы показать Нейтири, что происходит на нашей планете».

По словам продюсера, Нейтири предстоит узнать, что на Земле можно найти много хорошего, а не только солдат RDA, некогда разоривших ее дом:

«В этой киновселенной на Земле живет множество хороших людей, а не только работники RDA и им подобные. Каждого человека определяет его личный выбор, поэтому не все люди плохие, равно как не все на’ви хорошие. И мы хотим, чтобы Нейтири поняла это».

«Аватар 5» должен выйти в 2028 году. В отличие от других частей серии, его разработка еще не была начата. Судьба проекта во многом зависит от коммерческих показателей более ранних сиквелов, включая «Аватар: Путь воды», мировой прокат которого начнется уже в эту пятницу, 16 декабря. Также ранее Джеймс Кэмерон сообщил, что он, возможно, не будет режиссировать следующие фильмы франшизы и уступит свое место другому постановщику.