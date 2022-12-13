Финн Вулфхард рассказал, о чем будет его дебютный полнометражный фильм

Финн Вулфхард поделился новыми подробностями своего будущего полнометражного фильма Hell of A Summer («Адское лето»). В новом интервью изданию Collider, посвященному мультфильму «Пиноккио Гильермо дель Торо», в котором Вулфхард озвучил одного из центральных героев, актер поведал:

«Наш фильм — это комедийный слэшер, действие которого разворачивается в летнем лагере в выходные вожатых перед прибытием отдыхающих. Они готовят лагерь к очередному сезону, и тут внезапно людей начинают убивать. Это своего рода ансамблевая лагерная комедия с морем крови. Сейчас мы занимаемся монтажом. Надеюсь, кто-то захочет его выпустить. Это было бы здорово».

Также Вулфхард добавил, что планирует показывать свой фильм в первую очередь на фестивалях:

«Мы думали, что мы что-то сделаем, но потом узнали, что прошли на «Сандэнс». Никогда не знаешь, что может быть дальше».

О том, что Вулфхард разрабатывает свой полнометражный режиссерский дебют, стало известно чуть более года назад. Он выступает сценаристом и режиссером картины в соавторстве с Билли Брайком, с которым они вместе снялись в фильме «Охотники за привидениями: Наследники». Брайк также сыграл в первой короткометражной ленте Вулфхарда Night Shifts («Ночные смены»), а в следующем году их обоих можно будет увидеть в драме «Когда ты закончишь спасать мир».

Продюсерами фильма, среди прочих, выступают Фред Хехингер («Уроки итальянского»), Джейсон Бейтман («Под знаменем небес») и Майкл Костиган («Чужак»).