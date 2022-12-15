Брендан Фрейзер налаживает отношения со своей дочерью-подростком в трейлере драмы «Кит»

В ролике можно увидеть великолепную игру актера, за которую тот был удостоен множества восторженных похвал от критиков.

Студия А24 выпустила новый трейлер долгожданной семейной драмы «Кит» Даррена Аронофски. Главные роли в фильме исполнили Брендан Фрейзер («Роковой патруль»), Сэди Синк («Очень странные дела»), Тай Симпкинс («Железный человек 3») и Хонг Чау («Подъезды»).

Картина снята по одноименной пьесе Сэмюэля Д. Хантера, который также написал сценарий для экранизации. Главный герой — преподаватель литературного мастерства Чарли (Фрейзер), некогда бросивший семью. Позже из-за горя от смерти близкого человека он начал быстро толстеть, и в итоге его вес достиг 272 килограммов. Герой приглашает давно оставленную им семнадцатилетнюю дочь Элли (Синк) к себе в гости, чтобы попытаться наладить с ней отношения, но та его отвергает.

Аронофски может быть известен многим зрителям по таким культовым фильмам, как «Реквием по мечте», «Рестлер» и «Черный лебедь», за последний из которых он был удостоен номинации на «Оскар» за лучшую режиссерскую работу.

В этом году «Кит» также был удостоен номинации на «Золотого льва» Венецианского фестиваля. Картина стала новым прорывным проектом в карьере Фрейзера, получившего множество восторженных отзывов от критиков за свою актерскую работу в ней. В следующем году исполнителя можно будет увидеть в фильмах «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и Brothers («Братья») Макса Барбакова.

«Кит» вышел в ограниченный прокат в США 9 декабря. В течение нескольких следующих недель он постепенно будет появляется в большем количестве кинотеатров.