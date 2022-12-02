Прайм встречает Праймала в первом трейлере фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

В новой картине к Автоботам и Десептиконам подключатся новые расы роботов.

В рамках фестиваля Comic Con в Сан-Паулу студия Paramount Pictures презентовала первый официальный трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов» — уже седьмого фильма масштабной кинофраншизы Hasbro о противостояниях гигантских роботов с планеты Кибертрон.

Действие приключенческого экшена на этот раз развернется в 1990-х годах. Средоточием сюжета окажется очередной конфликт Автоботов и Десептиконов, к которому подключатся звероподобные и благородные Максималы, а также беспощадные Предаконы и Террорконы. Возглавит очередную битву за судьбу Земли бесстрашный Оптимус Прайм (Питер Каллен) и его команда, а помогать им будут бывший военный эксперт по электронике Ной (Энтони Рамос), который живет вместе с матерью (Луна Лорен Велес) в Бруклине, и молодая девушка Елена (Доминик Фишбэк), специализирующаяся на исследованиях древних артефактов.

В голосовой каст картины также вошли Рон Перлман (Оптимус Праймал), Мишель Йео (Эйр Рейзор), Пит Дэвидсон (Мираж), Лайза Коши (Арси) и Себастьян Манискалко (Уилджек).

Снял «Восхождение Звероботов» режиссер «Крида 2» Стивен Кейпл — младший, а сценарием поочередно занимались Джоби Харольд («Армия мертвецов»), Джеймс Вандербилт («Крик») и авторы сериала «Семья черной мафии» Дарнелл Метайер и Джош Питерс. Исполнительными продюсерами новой главы киносерии выступают Майкл Бэй, Стивен Спилберг, Лоренцо Ди Бонавентура, Дэвид Эллисон и Дэна Голдберг.

Премьера «Трансформеров: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня 2023 года.