Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Помнить" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Прайм встречает Праймала в первом трейлере фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Прайм встречает Праймала в первом трейлере фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

2 декабря 2022 01:36
Прайм встречает Праймала в первом трейлере фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

В новой картине к Автоботам и Десептиконам подключатся новые расы роботов.

В рамках фестиваля Comic Con в Сан-Паулу студия Paramount Pictures презентовала первый официальный трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов» — уже седьмого фильма масштабной кинофраншизы Hasbro о противостояниях гигантских роботов с планеты Кибертрон.

Действие приключенческого экшена на этот раз развернется в 1990-х годах. Средоточием сюжета окажется очередной конфликт Автоботов и Десептиконов, к которому подключатся звероподобные и благородные Максималы, а также беспощадные Предаконы и Террорконы. Возглавит очередную битву за судьбу Земли бесстрашный Оптимус Прайм (Питер Каллен) и его команда, а помогать им будут бывший военный эксперт по электронике Ной (Энтони Рамос), который живет вместе с матерью (Луна Лорен Велес) в Бруклине, и молодая девушка Елена (Доминик Фишбэк), специализирующаяся на исследованиях древних артефактов.

В голосовой каст картины также вошли Рон Перлман (Оптимус Праймал), Мишель Йео (Эйр Рейзор), Пит Дэвидсон (Мираж), Лайза Коши (Арси) и Себастьян Манискалко (Уилджек).

Снял «Восхождение Звероботов» режиссер «Крида 2» Стивен Кейпл — младший, а сценарием поочередно занимались Джоби Харольд («Армия мертвецов»), Джеймс Вандербилт («Крик») и авторы сериала «Семья черной мафии» Дарнелл Метайер и Джош Питерс. Исполнительными продюсерами новой главы киносерии выступают Майкл Бэй, Стивен Спилберг, Лоренцо Ди Бонавентура, Дэвид Эллисон и Дэна Голдберг.

Премьера «Трансформеров: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня 2023 года.

Фото: Paramount
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн» Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн» Читать далее 2 декабря 2022
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Читать далее 2 декабря 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале «Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Читать далее 30 ноября 2022
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Читать далее 1 декабря 2022
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Читать далее 30 ноября 2022
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Читать далее 1 декабря 2022
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Читать далее 30 ноября 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Related video