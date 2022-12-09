Тест: кто твой деймон?

6 декабря состоялась премьера 3 сезона фэнтезийного сериала HBO «Тёмные начала» об отважной девочке Лире, путешествующей между мирами и пытающейся разгадать загадку Пыли, которая не дает покоя ученым и теологам. В ее нелегком путешествии девочку сопровождает не только верный друг Уилл, но и ее неизменный спутник — отважный деймон по имени Пантелеймон. Во вселенной сериала деймон — не просто друг человека, а его душа, воплощенная в виде животного. Пройди наш тест и узнай, кто мог бы стать твоим деймоном.