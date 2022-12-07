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Киноафиша Новости Во время съемок «Вавилона» Марго Робби сымпровизировала поцелуй с Брэдом Питтом

Во время съемок «Вавилона» Марго Робби сымпровизировала поцелуй с Брэдом Питтом

7 декабря 2022 14:34
Во время съемок «Вавилона» Марго Робби сымпровизировала поцелуй с Брэдом Питтом

Актриса решила не упускать редкую возможность.

До премьеры «Вавилона» Дэмьена Шазелла осталось менее трех недель, поэтому причастные к картине сейчас активно общаются с прессой. В фильме есть фрагмент, в котором героиня Марго Робби внезапно целует персонажа Брэда Питта и, как отметила сама актриса в интервью для E!, это была ее личная инициатива. Звезда решила не упускать редкую возможность, поэтому она пошла к режиссеру и настойчиво попросила его снять ее импровизацию.

Долго убеждать постановщика не пришлось, потому что подобная спонтанность очень свойственна героине Марго, Нелли. Ниже приведена полная цитата Робби:

«Этого не было в сценарии, но я подумала: «Когда мне еще выпадет в жизни шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто сделаю это». Все прошло великолепно. Я подошла к режиссеру и сказала: «Дэмьен, мне кажется, что Нелли могла бы без повода поцеловать Джека». А Дэмьен мне в ответ: «Ну, вообще она бы и правда могла сделать такое, но подожди-подожди, ты просто хочешь поцеловать Брэда Питта?». Ну и я ему говорю: «О, ну засудите меня теперь. Такая возможность может никогда больше не подвернуться». Ну и он дальше: «Ладно, это действительно присуще персонажу».

После первого дубля Шазелл и сам понял, что момент действительно отлично работает. По словам Робби, была отснята также сцена ее поцелуя с персонажем Кэтрин Уотерстон, но актриса не уверена, что ее включили в окончательный монтаж.

«Вавилон» выйдет в мировой прокат 23 декабря.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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