Отец и сын разыскивают своего четвероногого друга в трейлере фильма «Пропала собака»

Netflix выпустил трейлер жизнеутверждающей семейной драмы «Пропала собака». Ведущие роли в фильме сыграли Роб Лоу («Дробилка»), Джонни Берхтольд («Газлит»), Кимберли Уильямс-Плэйсли («Отец невесты») и Сьюзэн Галлахер («Доктор Хаус»).

В центре сюжета — любящий семьянин Джон Маршалл (Лоу), у которого, к сожалению, не всегда получается найти время для своих родных, и его сын Филдинг (Берхтольд). Неожиданно в семье Маршаллов случается трагедия: их своенравный пес Гонкер убегает в лес и официально становится пропавшей собакой. Ситуацию усугубляет то, что Гонкеру необходимо принимать специальные лекарства, без которых он может прожить лишь две недели.

Не желая мириться со случившимся, Джон предлагает Филдингу отправиться в путешествие по горам Аппалачи и найти своего золотистого ретривера. История поисковой миссии отца и сына быстро становится международной сенсацией, и теперь люди со всего мира стремятся помочь им отыскать Гонкера.

Снял фильм режиссер Стивен Херек («101 далматинец», «Зубастики», «Невероятные приключения Билла и Теда»). Сценарий написал Ник Сантора, автор признанных критиками сериалов «Сопрано» и «Джек Ричер».

Премьера фильма «Пропала собака» состоится 13 января на Netflix.