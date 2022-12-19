«Аватар 2»: как выглядят актеры, сыгравшие на’ви в «Пути воды»

В пятницу, 16 декабря, на экраны наконец вышел долгожданный блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Несмотря на широкое использование компьютерной графики практически в каждом кадре картины, ее создание было бы невозможно без талантливых актеров, подаривших персонажам свои движения, мимику и голос.

Ведущие исполнители оригинального «Аватара» Сэм Уортингтон и Зои Салдана ожидаемо вернулись к ролям Джейка и Нейтири. За много лет, прошедших после концовки первой части, Джейк успел стать мужем, отцом и лидером племени Оматикайя. В интервью Variety Уортингтон сказал, что под руководством Кэмерона готов выполнить даже самый сложный трюк:

«На съемках мы делали то, чего никогда раньше не делали. Но мы с Джеймсом Кэмероном хорошо понимаем друг друга, потому что я бесстрашен. Если он попросит меня нырнуть, я тут же нырну».

Салдане также пришлось выполнять множество сложнейших заданий во время разработки фильма. Например, актрисе удалось задержать дыхание под водой на пять минут во время съемок сцен с погружением. Но, несмотря ни на что, она благодарна судьбе за возможность вновь поработать со своим кумиром:

«Мне выпал шанс поработать с легендарным Джеймсом Кэмероном на очень раннем этапе карьеры. Если бы не Сара Коннор и Эллен Рипли, где бы я была сейчас?».

К своей роли также вернулся Стивен Лэнг, который вновь сыграл полковника Майлза Куорича. Как именно погибший злодей вернулся к жизни, зрителям лучше узнать самостоятельно, однако важно отметить, что на этот раз Лэнг появился на экране не в своем человеческом обличии, а в теле аватара на’ви.

Неожиданную роль получила в картине и Сигурни Уивер. В первом фильме актриса сыграла ученую Грейс Августин, в то время как в сиквеле — приемную дочь Джейка и Нейтири по имени Кири. При этом вжиться в амплуа девочки-подростка для нее оказалось достаточно просто:

«Я думаю, что все мы все помним, как ощущали себя в ее возрасте. Я знала, что Кири будет чувствовать себя достаточно неловко большую часть времени. Она пытается понять себя. Я в восторге от того, что получила такой актерский вызов».

Кроме Кири, у Джейка и Нейтири также есть трое родных детей — воинственные сыновья Нетеяма и Лоак и очаровательная дочь Тука. Их роли исполнили Джэми Флэттерс, Бритен Далтон и Тринити Блисс соответственно.

Что касается новичков, то во втором фильме к актtрскому составу присоединилась Кейт Уинслет. Актриса сыграла Роналу, ныряльщицу из водного племени Меткайна и жену вождя племени Тоновари. Героиня ждет ребенка, но, несмотря на свое положение, все еще готова броситься в бой, чтобы защитить родную планету. К слову, во время съемок Уинслет установила рекорд, задержав дыхание на семь минут и 15 секунд.

Роль самого Тоновари исполнил Клифф Кертис. Его персонажа можно описать, как новую версию Джейка Салли из племени ныряльщиков. Во время подготовки к съемкам Кертису также пришлось немало практиковаться во фридайвинге.

Наконец, Бэйли Басс и Филип Гельо воплотили на экране детей Тоновари и Роналы, дочь Цирею и сына Аонунга соответственно. По сюжету, Цирея становится любовным увлечением Лоака. В это же время Аонунг пытается стать защитником для своей сестры и в целом не очень доверяет племени Оматикайя.