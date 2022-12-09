Миа Гот увлекает Александра Скарсгарда в мир крови и похоти в трейлере хоррора «Бескрайний бассейн»

Кинокомпания Neon презентовала дебютный трейлер хоррор-триллера Брэндона Кроненберга «Бескрайний бассейн» с весьма необычным сюжетом. Главные роли в картине сыграли Александр Скарсгард («Варяг»), Миа Гот («Пэрл») и Клеопатра Коулмэн («Ломка»).

В центре повествования окажется ищущий вдохновения писатель Джеймс (Скарсгард) и его богатая супруга Эм (Коулмэн), поддерживающая мужчину в начинаниях создать новый бестселлер. Молодая пара решает провести день на райском курорте, а когда их судьбы пересекаются с соблазнительной и загадочной Габи (Гот), эта встреча становится для пары билетом за границу туристических мест. Там процветают разврат, сладострастие, ужас и в целом неописуемые вещи.

До какого-то момента все идет более чем прекрасно, но внезапно происходит непредвиденное — Джеймс случайно сбивает насмерть человека. Преступления в данном обществе караются самым кардинальным образом — смертью. Есть также альтернативный вариант, которым и пользуются персонажи. Заплатив огромную взятку, Джеймс избавляет себя от смерти, а убивают его двойника.

Изначально фильм получил максимально жесткий зрительский рейтинг NC-17, но для кинотеатрального релиза создателям удалось смягчить рейтинг до R. В североамериканском прокате «Бескрайний бассейн» выйдет 27 января 2023 года сразу после мировой премьеры на кинофестивале «Сандэнс».