Глава Amazon Studios намекнул, когда ждать второй сезон «Властелина колец: Кольца власти»

Глава Amazon Studios Вернон Сандерс намекнул на то, когда зрители смогут увидеть второй сезон популярного фэнтезийного сериала «Властелина колец: Кольца власти». В недавнем интервью главный редактор издания Collider Стив Вайнтрауб спросил Сандерса о возможной дате выхода продолжения, на что он ответил:

«Маловероятно, что второй сезон выйдет в 2023 году. Не знаю, могу ли я сказать что-то конкретное. Было бы здорово, если бы мы смогли выпустить новые серии через год после выхода первого сезона. Но все же их разработка может занять больше времени. Мы делаем все, что в наших силах, и планируем становиться только лучше и быстрее в будущем».

Сандерс заверил, что производство второго сезона займет меньше времени, чем производство первого:

«Конечно, съемки дебютного сезона научили нас многим вещам, которые мы применяем в разработке второго сезона. Мы поставили перед собой четкую цель по дате выхода новых серий и сейчас находимся на пути к ней. Сколько времени нам понадобилось на разработку первого сезона? Примерно три-четыре года. Второй сезон будет сделан намного быстрее. Но все же пока не стоит забегать вперед».

Вместе с тем Сандерс заявил, что Amazon уже начал планировать производство третьего сезона «Властелина колец: Кольца власти»:

«Мы уже провели несколько разговоров о третьем сезоне. Пока что мы делаем некоторые инвестиции, чтобы убедиться, что компания готова к его производству. Шоу останется верно видению своих шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика МакКея. Я уверен, что зрители смогут увидеть еще не один новый сезон этого сериала. Мы очень рады, что будущее нашей компании крепко связано с этим проектом. Но официально третий сезон будет анонсирован только тогда, когда команда будет к этому готова».

Съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» стартовали в начале октября в Великобритании.