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Киноафиша Новости Актер Крис Сарандон ответил, возможен ли сиквел «Кошмара перед Рождеством»

Актер Крис Сарандон ответил, возможен ли сиквел «Кошмара перед Рождеством»

27 декабря 2022 16:56
Актер Крис Сарандон ответил, возможен ли сиквел «Кошмара перед Рождеством»

Исполнитель заявил, что появление продолжения зависит от желания Тима Бертона.

Крис Сарандон, озвучивший Джека Скеллингтона в мультфильме «Кошмар перед Рождеством», поделился мнением о том, смогут ли зрители когда-нибудь увидеть продолжение культовой картины Генри Селика и Тима Бертона. Во время своего недавнего выступления на подкасте The Art of Kindness With Robert Peterpaul Сарандон сказал:

«Я не имею никакого влияния на решение о том, появится сиквел или нет. Я не могу просто взять телефон, позвонить Тиму Бертону и сказать: «Поехали! Кошмар перед Рождеством 2!» По сути, я обычный наемный работник в этом уравнении. И будет ли выпущено продолжение, я не знаю».

В конце Сарандон добавил, что многое в этом вопросе зависит от мнения Бертона:

«Я уважаю мысли Тима, но не знаю, как он сам относится к идее того, чтобы сделать продолжение. Я слышал разные вещи, некоторые из этих слухов могут оказаться правдивыми, а некоторые — нет».

Сарандон стал не первым членом съемочной команды «Кошмара перед Рождеством», усомнившемся в возможности появления продолжения. Ранее в интервью изданию Collider Селик также сказал, что теоретическое современное продолжение «Кошмара перед Рождеством», скорее всего, было бы сделано с использованием компьютерной графики, и он просто не согласился бы работать над таким проектом. Однако, когда его спросили о том, как он относится к продолжению в формате серии короткометражек или специального выпуска, режиссер ответил:

«Идея короткометражного фильма никогда не приходила мне в голову в раньше. Я думаю, что Тим может быть открыт для такого предложения. Это должен быть очень освежающий формат, не любая концепция оправдывает создание сиквела. Но, кажется, создание короткометражки имеет смысл».

Ситуация с потенциальным сиквелом «Кошмара перед Рождеством» дополнительно усугубляется тем, что права на мультфильм принадлежат компании Disney. Вопрос о том, захочет ли Бертон вновь работать со студией, учитывая его опыт работы над «Дамбо», остается крайне спорной темой.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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