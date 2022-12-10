«Ёлки 9»: полное обновление франшизы

Ну какой же Новый год без них?

1 декабря на большие экраны вышла новая, девятая часть популярной кинофраншизы «Елки». Разбираем, чем она отличается от предыдущих.

Сюжет

В центре сюжета, как всегда, несколько новелл (в этом году их четыре), соединенных между собой общей, новогодней сюжетной линией.

Первая и, на наш взгляд, самая трогательная — история далекой деревни Глухарево. В преддверии Нового года в жизни ее жителей случается поворотное событие — к ним должен приехать Джеки Чан. Глухаревцы со всей ответственностью готовятся к приезду дорогого гостя, еще не зная, что вся ситуация — это сплошной обман.

В это же время мошенник, обманувший деревенских жителей, молодой человек по имени Виталик, живет себе спокойно в Санкт-Петербурге и встречается с помощницей адвоката Катей. И все бы ничего, но под самый Новый год Катя узнает узнает про своего парня много всего нового и в течение фильма пытается справиться с этим.

Ёлки 9

Еще нам рассказывают о непростой драме на почве видеоблогинга в семье Ларисы и Валеры. Лариса когда-то мечтала стать актрисой, но, к сожалению или к счастью, предпочла профессии семью. Однако на пенсии она решает вернуться к своей мечте и начать снимать видео, но ее мужу Валере это совсем не нравится.

И последняя (но не по значению) новелла сконцентрирована вокруг любителя фантастических ролевых игр Феди. Федя попал в непростую ситуацию, где ему нужно выбрать, с кем он будет праздновать Новый год: с любимой девушкой или с компанией друзей, членов ордена воителей. А выбрать что-то одно у героя никак не получается.

Ёлки 9

Изменения в актерском составе

Девятая часть «Елок» в стала новаторской. Впервые за 10 лет в касте нет уже привычных зрителю Сергея Светлакова и Ивана Урганта. Зато вместо них в актерском составе есть очаровательный Федор Добронравов, роль которого стала главным эпицентром теплоты и душевности в фильме. Также в картине играют Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Ян Цапник и другие именитые российские актеры.

Ёлки 9

Смена руководства

Позицию шоураннера в этот раз занял популярный актер, сценарист и блогер — Евгений Кулик. В интервью он рассказывал, что с большим удовольствием взялся за картину, а идею перезапуска франшизы воспринял как своеобразный вызов. Тем более опыт у Евгения в «Елках» уже был — до этого он снимался в предыдущей части.

В интервью «Русскому радио» Евгений делился:

«Конечно, это была большая ответственность. Переделать десятилетнюю франшизу и попытаться ее обновить — это задача не из легких».

Евгений Кулик

Отказ от привычных сюжетных паттернов

Конечно, глобально создатели не стали отказываться от уже работающих приемов: перемещений из точки в точку для достижения общей цели или результата. В новой части герои также попадают в неловкие и местами абсурдные ситуации, но на этот раз они весьма нетривиальные. Жители умирающей деревни попадают в ловушку современных технологий, мошенник-пранкер влюбляет в себя помощниц адвоката, пенсионерка Лариса мечтает набрать подписчиков, а культура ролевых игр в регионе цветет и пахнет. Согласитесь, весьма необычное сочетание, правда?

Ёлки 9

Сборы в прокате

«Елки» успешно стартовали в прокате, опередив на первом уикенде с показателем сборов без малого 127 млн рублей не только все киноновинки недели, но и все другие комедии и фильмы для семейного просмотра, вышедшие в 2022 году. На долю новых «Елок» пришлась половина всех сборов от продаж билетов в кино в России за первые выходные. Вполне можно задуматься и о создании десятых «Елок»!

Ёлки 9

Мнение Киноафиши

«Елки 9» — это доброе и семейное кино, уважающее традиции и ценности, которые всем нам так близки. У картины есть все козыри: знакомые и близкие нам всем персонажи, жизненные ситуации и ориентация на Новый год. Если вы хотите окунуться в атмосферу праздничной среды и насладиться комфортным просмотром, приходите в кино! Киноафиша с удовольствием рекомендует.