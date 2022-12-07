Дэниэл Рэдклифф осваивается в мире «Безумного Макса» в трейлере четвертого сезона «Чудотворцев»

Телеканал TBS опубликовал трейлер четвертого сезона комедийного сериала-антологии «Чудотворцы», получившего название Miracle Workers: End Times («Чудотворцы: Конец времен»). Главные роли в новых сериях вновь сыграли Дэниэл Рэдклифф («Странный: История Эла Янковича»), Джеральдин Вишванатан («Галерея разбитых сердец»), Стив Бушеми («Подпольная империя»), Каран Сони («Дэдпул») и Джон Басс («Женщина-Халк: Адвокат»).

Действие аждого следующего сезона «Чудотворцев» разворачивается в совершенно новом сеттинге. В основу первой части шоу легла одноименная книга американского юмориста Саймона Рича, однако последующие сезоны с ней никак не связаны. На этот раз зрителей ждет сезон о постапокалиптическом мире, напоминающему серию фильмов «Безумный Макс». Согласно официальному синопсису, в центре новой истории — влюбленная пара в лице воина пустыни Сида (Рэдклифф) и безжалостной воительницы Фрейи (Вишванатан), которым предстоит столкнуться с «самым ужасным кошмаром из всех, которые знала природа».

Шоураннерами четвертого сезона выступают Дэн Мирк («Мужчина ищет женщину») и Роберт Падник («Отличные новости»). Они же являются создателями третьего сезона, события которого имеют место на Диком Западе.

Премьера нового сезона «Чудотворцев» состоится 16 января 2023 года.