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К выходу готовится сериал «Я «любила» мужа» со Светланой Ходченковой

27 декабря 2022 10:22
К выходу готовится сериал «Я «любила» мужа» со Светланой Ходченковой

Криминальная комедия от создательницы «Страны Саша» выйдет в конце января.

26 января следующего года на российском стриминговом сервисе Premier состоится премьера криминальной комедии «Я «любила» мужа». Главные роли в сериале исполнили Светлана Ходченкова («На острие»), Александр Яценко («Капитан Волконогов бежал»), Павел Ворожцов («Монастырь»), Юлия Александрова («Горько!») и Олег Гаас («Шифр»).

К выходу готовится сериал «Я «любила» мужа» со Светланой Ходченковой

Шоу повествует о тихой домохозяйке Ксении (Ходченкова), послушно исполняющей любое желание своего жадного и неблагодарного супруга (Ворожцов), который воспринимает ее верность как должное. Однажды героиня узнает о том, что муж изменил ей с другой, и случайно убивает его во время секса. Не желая садиться в тюрьму и обрекать своих детей на жизнь в приемной семье, Ксения решает избавиться от улик и спрятать тело. Теперь героине предстоит взять судьбу в свои руки и начать жизнь с чистого листа, попутно научившись зарабатывать себе на пропитание, ведь собственных денег у нее нет. В это же время таинственную пропажу мужчины замечает дотошный капитан полиции Капронов (Яценко), который готов пойти на любые меры, чтобы отыскать его.

Режиссером сериала выступила Юлия Трофимова, создательница картины «Страна Саша» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Сценарий написали Мария Шульгина («Инсталайф») и Елизавета Тихонова («Давай разведемся!»).

Фото: Premier
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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