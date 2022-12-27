К выходу готовится сериал «Я «любила» мужа» со Светланой Ходченковой

26 января следующего года на российском стриминговом сервисе Premier состоится премьера криминальной комедии «Я «любила» мужа». Главные роли в сериале исполнили Светлана Ходченкова («На острие»), Александр Яценко («Капитан Волконогов бежал»), Павел Ворожцов («Монастырь»), Юлия Александрова («Горько!») и Олег Гаас («Шифр»).

Шоу повествует о тихой домохозяйке Ксении (Ходченкова), послушно исполняющей любое желание своего жадного и неблагодарного супруга (Ворожцов), который воспринимает ее верность как должное. Однажды героиня узнает о том, что муж изменил ей с другой, и случайно убивает его во время секса. Не желая садиться в тюрьму и обрекать своих детей на жизнь в приемной семье, Ксения решает избавиться от улик и спрятать тело. Теперь героине предстоит взять судьбу в свои руки и начать жизнь с чистого листа, попутно научившись зарабатывать себе на пропитание, ведь собственных денег у нее нет. В это же время таинственную пропажу мужчины замечает дотошный капитан полиции Капронов (Яценко), который готов пойти на любые меры, чтобы отыскать его.

Режиссером сериала выступила Юлия Трофимова, создательница картины «Страна Саша» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Сценарий написали Мария Шульгина («Инсталайф») и Елизавета Тихонова («Давай разведемся!»).