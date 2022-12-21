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Киноафиша Новости Мир Майлза Моралеса переворачивается вверх дном на постере «Человека-паука: Через вселенные 2»

Мир Майлза Моралеса переворачивается вверх дном на постере «Человека-паука: Через вселенные 2»

21 декабря 2022 17:18
Мир Майлза Моралеса переворачивается вверх дном на постере «Человека-паука: Через вселенные 2»

На плакате более 30 персонажей.

Студия Sony Pictures продолжает делиться свежими рекламными материалами грядущего анимационного блокбастера «Человек-паук: Через вселенные 2». На этот был опубликован кинотеатральный постер. На представленном изображении запечатлены перевернутый вверх тормашками Майлз Моралес и различные версии Пауков.

Плакат достаточно детализированный, поэтому при желании на нем можно рассмотреть самые неожиданные версии супергероя — на иллюстрации несколько десятков действующих лиц, в числе которых Гвен Стейси, Джессика Дрю, Женщина-паук, Паук из Индии, Паук 2099 (он же Мигель О’Хара), а также Кошка-паук, Паук-ковбой, Панк-паук и многие другие.

Мир Майлза Моралеса переворачивается вверх дном на постере «Человека-паука: Через вселенные 2»

В предстоящем фильме немного повзрослевшего Майлза ожидает новая встреча с Гвен, после которой они прямиком из его комнаты в Бруклине отправятся в очередное безумное приключение по альтернативным мирам. Там они повстречают множество разнообразных Пауков, стоящих на страже мультивселенной, но с некоторыми у них возникнет конфликт. Вражда будет недолгой, потому что над героями нависает общая угроза в лице антагониста по прозвищу Пятно. Злодей способен открывать межпространственные порталы, поэтому представляет особую опасность.

В голосовой каст мультика от продюсеров Фила Лорда и Кристофера Миллера вошли Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек, Джейсон Шварцман, Джейк Джонсон, Исса Рэй, Брайан Тайри Генри, Луна Лорен Велес, Рэйчел Дрэч, Йорма Такконе, Шей Уигэм и Дэниэл Калуя.

Релиз «Человека-паука: Через вселенные 2» состоится в кинотеатрах 2 июня 2023 года, а эпический финал трилогии выйдет экраны 29 марта 2024 года.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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