Генри Кавилл не вернется в сериал «Ведьмак», несмотря на лишение роли Супермена

Генри Кавилл не вернется к роли Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак», несмотря на то, что он больше не сыграет Супермена в кинематографической вселенной DC. Источники Variety подтвердили, что разработка четвертого сезона фэнтезийного сериала продвигается без изменений. Это означает, что главная роль в нем все по-прежнему закреплена за Лиамом Хемсвортом.

Кроме того, ранее в интервью тому же Variety глава Netflix по игровым сериалам в США и Канаде Питер Фридлендер заявил, что считает смену ведущего исполнителя в шоу правильным решением:

«Генри — великолепный Геральт. Я думаю, что Лиам достойно продолжи его дело и тоже станет великолепным Геральтом. В истории кино можно найти не один пример знакового персонажа, сыгранного разными актерами. Поэтому мы очень оптимистично настроены в отношении этого изменения».

Кавилл в последний раз сыграл Супермена в сцене после титров недавнего фильма «Черный Адам». После этого компания Warner Bros. планировала снять еще как минимум одну картину о Человеке из стали с его участием, однако проект был отменен новыми руководителями студии DC Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Дуэт принял решение полностью перезапустить вселенную DC.

Их новая киновселенная начнется с картины о Супермене, снятом по сценарию Ганна. Инсайдеры рассказали Variety, что этот фильм будет посвящен жизни супергероя в городе Метрополис и его работе в качестве репортера. Зрители смогут увидеть встречу героя со знаковыми персонажами из комиксов, в числе которых Лоис Лейн. По задумке Ганна, Супермен из новой картины должен быть моложе версии Кавилла, поэтому у актера не было шанса вновь сыграть эту роль.