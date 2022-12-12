За первые сутки трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов» набрал 238 млн просмотров

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» делают мощную заявку на звание потенциального суперхита — дебютный трейлер блокбастера о противостояниях гигантских роботов набрал за первые сутки солидные 238 млн просмотров. За неделю же ролик увеличил общую цифру более чем в два раза — 494 млн просмотров.

Для сравнения, другие трейлеры крупных новинок, показанные в этот же период на недавнем фестивале Comic Con Experience, удостоились гораздо меньшего зрительского внимания. За первые сутки в сети трейлер «Стражей Галактики. Часть 3» набрал 182 млн просмотров, «Индиана Джонс и часы судьбы» — 77 млн.

Результат «Восхождения Звероботов» стал самым высоким среди всех релизов студии Paramount Pictures, а в общем зачете новые «Трансформеры» обосновались на четвертой позиции. Больше просмотров собирали лишь проморолики «Мстителей: Финал» (289 млн и 268 млн) и трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» (355,5 млн), показатель которого пока в абсолютной недосягаемости.

Действие седьмой главы франшизы по игрушечной серии Hasbro развернется в 1990-х годах. В грядущем приключенческом экшене в битве за судьбу Земли вместе с Автоботами и Десептиконами сойдутся древние фракции Максималов, Предаконов и Террорконов.

Премьера «Восхождения Звероботов» состоится 9 июня 2023 года.