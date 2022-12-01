Главные герои сериала «Одни из нас» получили персональные постеры

Кабельный канал HBO представил подборку постеров сериала «Одни из нас», посвященных центральным действующим лицам многосерийной экранизации одноименной видеоигры. Наряду с Педро Паскалем и Беллой Рэмси, сыгравших Джоэла Миллера и Элли Уильямс, персональные постеры получили Гэбриел Луна (Томми Миллер), Ник Офферман (Билл), Мюррэй Бартлетт (Фрэнк), Анна Торв (Тесс), Сторм Рейд (Райли Абель), Ламар Джонсон (Генри), Кейвонн Вудард (Сэм), Нико Паркер (Сара Миллер) и Мерл Дэндридж (Марлин).

События постапокалиптической экшен-драмы развернутся спустя некоторое время после пандемии вируса, из-за которой большая часть населения превратилась в грибоподобных зомби. В центре сюжета — потерявший смысл жизни контрабандист Джоэл (Паскаль) и невосприимчивая к вирусу девочка Элли (Рэмси). Последняя может стать ключом к созданию вакцины, поэтому имеет особую ценность. Джоэл соглашается переправить Элли в расположенную очень далеко больницу повстанческого общества «Цикад». Странствуя по руинам цивилизации, главные герои столкнутся со множеством испытаний, в ходе которых Джоэл начнет видеть в Элли потерянную дочь.

Создателями сериала выступают Крэйг Мэйзин («Чернобыль») и креативный директор оригинальной серии игр Нил Дракманн. Сериал стартует в эфире HBO 15 января 2023 года.