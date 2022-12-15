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Киноафиша Новости Второй сезон «Как я встретила вашего папу» стартует в конце января

Второй сезон «Как я встретила вашего папу» стартует в конце января

15 декабря 2022 12:28
Второй сезон «Как я встретила вашего папу» стартует в конце января

Продолжение будет состоять сразу из 20 эпизодов.

Стриминговый сервис Hulu огласил официальную дату премьеры второго сезона ситкома «Как я встретила вашего папу». Продолжение многосерийной комедии с Хилари Дафф в главной роли стартует на стриминге 24 января 2023года, т.е. практически спустя год после выхода дебютного сезона. Как и в прошлый раз, эпизоды будут выходить в еженедельном формате, но текущий сезон сделали в два раза длиннее — он будет состоять не из десяти, а сразу из двадцати серий. В качестве приятного бонуса стример опубликовал несколько кадров.

В центре сюжета шоу — молодая жительница Нью-Йорка по имени Софи (Дафф), которая без особого успеха пытается найти любовь в эру разнообразных онлайн-приложений для знакомств и прочих гаджетов. Ведущая героиня проходит через обыкновенные житейские трудности вместе с компанией верных друзей, которые хоть и совершенно разные, но все с очень похожими проблемами — ее приятели такие же безнадежные одиночки, как и сама Софи.

Проект является спин-оффом суперхита «Как я встретил вашу маму», поэтому он имеет идентичную композицию. Исполнительными продюсерами выступают создатели оригинала Крэйг Томас и Картер Бэйс, а в качестве креативных кураторов задействованы сценаристы сериала «С любовью, Виктор» Исаак Аптакер и Элизабет Бергер. В основной актерский состав вместе с Дафф входят Крис Лоуэлл, Сурадж Шарма, Франсиа Рэйса, Том Эйнсли и Тиен Тран. В первом сезоне было также много звездных камео.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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