Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Zillion. Клуб твоих грез" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру

Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру

8 декабря 2022 12:00
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру

Думаешь, что знаешь новогодние кинохиты на зубок? Проверь, так ли это!

В преддверии новогодних праздников все мы любим вспоминать и пересматривать лучшие фильмы с зимней сказочной атмосферой. Они не только создают подходящее настроение, но и радуют глаз. Заснеженные декорации, красивые ракурсы, любимые актеры в необычных образах – чистое визуальное наслаждение! Но не спеши заявлять, что ты знаешь зимнюю киноклассику от первого и до последнего кадра! Порой глаз кое-что упускает, а память не всегда оказывается верна. Рискнешь угадать несколько известных фильмов по кадрам и доказать, что ты – настоящий киноман?

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Читать далее 6 декабря 2022
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 7 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс «Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс Читать далее 7 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Читать далее 7 декабря 2022
Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Читать далее 6 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Related video