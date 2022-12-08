Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру

В преддверии новогодних праздников все мы любим вспоминать и пересматривать лучшие фильмы с зимней сказочной атмосферой. Они не только создают подходящее настроение, но и радуют глаз. Заснеженные декорации, красивые ракурсы, любимые актеры в необычных образах – чистое визуальное наслаждение! Но не спеши заявлять, что ты знаешь зимнюю киноклассику от первого и до последнего кадра! Порой глаз кое-что упускает, а память не всегда оказывается верна. Рискнешь угадать несколько известных фильмов по кадрам и доказать, что ты – настоящий киноман?