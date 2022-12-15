«Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Выбор критиков» 2022

В среду, 14 декабря, были объявлены номинанты на ежегодную премию «Выбор критиков» (Critics Choice Awards), присуждаемой Ассоциацией кинокритиков США и Канады.

Лидером по количеству номинаций стал фантастический инди-фильм «Всё и везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Картина получила четырнадцать номинаций, в том числе за лучшую женскую роль (Мишель Йео) и лучшую режиссерскую работу. Следом за ней идут «Фабельманы» Стивена Спилберга, получившие одиннадцать номинаций, «Вавилон» Дэмьена Шазелла с десятью номинациями и «Банши Инишерина» Мартина Макдоны с девятью номинациями. Все они также стали претендентами на награду за лучший фильм года.

Кроме них, за главный приз также борются «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона, «RRR: Рядом ревет революция» С.С. Раджамули, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински и «Говорят женщины» Сары Полли.

На премию за лучшую мужскую роль были номинированы Остин Батлер («Элвис»), Том Круз («Топ Ган: Мэверик»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»). Номинантами на приз за лучшую женскую роль, кроме Йео, стали Кейт Бланшетт («Тар»), Виола Дэвис («Королева-воин»), Дэниэль Дедуайлер («Тилл»), Марго Робби («Вавилон») и Мишель Уильямс («Фабельманы»).

В сериальных категориях лидирует шоу «Начальная школа «Эбботт» от ABC, получившее шесть номинаций. Сразу за ней следует «Лучше звоните Солу» от AMC с пятью номинациями. Кроме того, на церемонии Джефф Бриджес будет удостоен специальной премии Critics Choice Lifetime Achievement Award за выдающиеся достижения в карьере.

Награждение состоится 15 января следующего года.