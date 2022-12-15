Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чук и Гек. Большое приключение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Выбор критиков» 2022

«Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Выбор критиков» 2022

15 декабря 2022 14:23
«Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Выбор критиков» 2022

В телевизионных категориях первенство принадлежит «Начальной школе «Эбботт».

В среду, 14 декабря, были объявлены номинанты на ежегодную премию «Выбор критиков» (Critics Choice Awards), присуждаемой Ассоциацией кинокритиков США и Канады.

Лидером по количеству номинаций стал фантастический инди-фильм «Всё и везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Картина получила четырнадцать номинаций, в том числе за лучшую женскую роль (Мишель Йео) и лучшую режиссерскую работу. Следом за ней идут «Фабельманы» Стивена Спилберга, получившие одиннадцать номинаций, «Вавилон» Дэмьена Шазелла с десятью номинациями и «Банши Инишерина» Мартина Макдоны с девятью номинациями. Все они также стали претендентами на награду за лучший фильм года.

Кроме них, за главный приз также борются «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона, «RRR: Рядом ревет революция» С.С. Раджамули, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински и «Говорят женщины» Сары Полли.

На премию за лучшую мужскую роль были номинированы Остин Батлер («Элвис»), Том Круз («Топ Ган: Мэверик»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»). Номинантами на приз за лучшую женскую роль, кроме Йео, стали Кейт Бланшетт («Тар»), Виола Дэвис («Королева-воин»), Дэниэль Дедуайлер («Тилл»), Марго Робби («Вавилон») и Мишель Уильямс («Фабельманы»).

В сериальных категориях лидирует шоу «Начальная школа «Эбботт» от ABC, получившее шесть номинаций. Сразу за ней следует «Лучше звоните Солу» от AMC с пятью номинациями. Кроме того, на церемонии Джефф Бриджес будет удостоен специальной премии Critics Choice Lifetime Achievement Award за выдающиеся достижения в карьере.

Награждение состоится 15 января следующего года.

Фото: A24
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона Читать далее 14 декабря 2022
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать далее 15 декабря 2022
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели  5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели Читать далее 14 декабря 2022
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана Читать далее 16 декабря 2022
Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Читать далее 15 декабря 2022
Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Читать далее 15 декабря 2022
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Читать далее 14 декабря 2022
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Читать далее 14 декабря 2022
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Читать далее 15 декабря 2022
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Читать далее 13 декабря 2022
Related video