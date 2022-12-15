Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2»

15 декабря в прокат выходит лирическая комедия Владимира Котта «Непослушник 2». Новый фильм продолжает нашумевшую историю о блогере Димонстре (Виктор Хориняк), который нарушил закон об оскорблении чувств верующих и укрылся от грозящей ему тюрьмы в стенах монастыря. Расскажем о том, зачем смотреть новинку в кино.

Успех первой части

Премьера первой картины состоялась 3 февраля 2022 года; ее тепло приняли как священнослужители, так и светские зрители. Фильм получился светлым, романтичным и при этом остроумным и остросоциальным. Критики говорили о революционной идее Котта, снявшего комедию, в которой блогер после пранка в храме становится послушником монастыря, у настоятеля появляется свой канал на YouTube, а молодежь в шутку ставит друг другу лайки на «смартфонах», сделанных из иконных досок.

В картине звучали не только вечные вопросы любви, смирения, доброты и взаимопомощи, но также и проблемы молодого поколения соцсетей, и, с другой стороны, говорилось о закостенелости института церкви, который живет вне современных реалий. Все это привлекло внимание широкой аудитории, так что в прокате «Непослушник» собрал кассу более 300 млн рублей, а его продолжение стало одним из самых ожидаемых российских проектов этого года.

Непослушник

Сюжет, напоминающий «Прекрасную эпоху» и «Холопа»

Путешествия во времени часто обыгрываются в кино. Зато теперь в фильмах используют новый сюжетный ход. Для того чтобы заставить героя заново влюбиться («Прекрасная эпоха»), исправить беспринципного мажора («Холоп») или вернуть память настоятелю монастыря («Непослушник-2»), его близкие устраивают что-то вроде реалити-шоу а-ля реконструкция.

По сюжету новой комедии, священник после падения теряет память и забывает, кто он, как жил в миру и как ушел в монастырь. Целая группа людей во главе с Димой будет восстанавливать яркие моменты из жизни отца Анатолия (Юрий Кузнецов) с помощью декораций, спецэффектов и массовки. В этих обстоятельствах происходит внутренняя трансформация персонажа, его отношения к жизни и окружающим людям. И за этим масштабным пранком невероятно интересно наблюдать!

Непослушник 2

Дима становится отцом

В фильме откровенно говорят о проблеме современного эгоистичного поколения и о том, как это отражается на отношениях в браке и воспитании детей. Дима не готов помогать жене с ребенком, менять трехмесячному сыну подгузники, успокаивать его, а вместо этого передает малыша всем по кругу, пока занимается своими делами. Посмотреть со стороны на необразцового отца, который совершает ошибки не с тинейджером, а еще с младенцем, — полезный опыт, который не так часто можно увидеть в кино.

Непослушник 2

Трансформация криминального авторитета

К отцу Анатолию приезжает на исповедь криминальный авторитет, чтобы покаяться в грехах и встать на правильный путь. В обмен на помощь священника он переводит крупную сумму на пожертвование больному мальчику. В дальнейшем герой в исполнении Гоши Куценко участвует в реконструкции ярких событий прошлого отца Анатолия. Бандит на перепутье отвечает за фарсовость комедии, много шутит и показывает своим примером, что никогда не поздно измениться к лучшему.

Непослушник 2

Масштабные локации

Как и прошлую часть, «Непослушника 2» снимали в Москве и в Шуе, Ивановская область. Однако в сиквеле география расширилась до сочинских гор, куда на канатке прибыли герои для того, чтобы воссоздать сцену знакомства Анатолия с его будущей женой. А в Шуе, помимо территории монастыря, появилась локация парка, где проходили танцы из советского прошлого пионера Толи. В комедии показан целый калейдоскоп ярких летних эпизодов на фоне живописных пейзажей.