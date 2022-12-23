Хидэо Кодзима об экранизации видеоигры Death Stranding: «Я нацелен на артхаусный подход»

Хидэо Кодзима намерен использовать «артхаусный подход» в разработке экранизации своей будущей видеоигры Death Stranding. Об этом знаменитый японский геймдизайнер заявил в новом интервью IGN:

«Начиная с прошлого года, я каждую неделю разговаривал по видеосвязи с голливудскими продюсерами, причем не только по поводу Death Stranding. Предложений снять масштабный фильм с известными актерами и яркими спецэффектами было много, но разве все эти вещи нужны экранизации такой игры? Я с самого начала не собирался делать из этой картины блокбастер».

По словам Кодзимы, нынешний продюсер проекта Алекс Лебовичи стал единственным из его собеседников, чье предложение совпало с его собственным видением проекта:

«Зарабатывание денег — это совсем не то, чем я намерен сейчас заниматься. Я нацелен на артхаусный подход. Единственным человеком, чье видение совпало с моим, стал Алекс Лебовичи. Это заставило меня думать, что он довольно необычный тип».

Кроме того, Кодзима сказал, что не хочет, чтобы будущий фильм выглядел точно так же, как оригинальная Death Stranding, ведь иначе он может повторить провальный путь множества других экранизаций игр:

«Множество экранизаций игр оказались провальными, потому что выглядели точно так же, как сами игры. Я не хочу, чтобы наш фильм стал таким. Я сделал Death Stranding игрой, а игры существуют по своим правилам. По сути, нет никакой необходимости превращать их в фильмы. Поэтому я считаю, что нам необходимо изменить и развить мир Death Stranding таким образом, чтобы он лучше подходил для кино. Так что в каком-то смысле наша экранизация будет седлана так, как никто раньше не пробовал делать экранизации игр. Я думаю, что нам необходимо сделать картинку, которая вдохновит многих людей стать творцами через 10-20 лет».

Дата выхода экранизации Death Stranding пока неизвестна.