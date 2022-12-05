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Киноафиша Новости Режиссер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» намекнул, что Канг превосходит Таноса

Режиссер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» намекнул, что Канг превосходит Таноса

5 декабря 2022 15:44
Режиссер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» намекнул, что Канг превосходит Таноса

В Пятой фазе MCU ставки сразу будут на максимуме.

В предстоящем «Человеке-муравье и Осе: Квантомания» состоится полноценный дебют главного антагониста «Саги мультивселенной» Канга Завоевателя в исполнении Джонатана Мэйджерса. Герой впервые появился в финале первого сезона «Локи», но тогда это был дружелюбный вариант персонажа, а теперь настало время в полной мере раскрыть его опасную сущность. Во время выступления на фестивале Comic Con в Сан-Паулу режиссер блокбастера Marvel Studios Пейтон Рид намекнул, что Канг в его картине превосходит по уровню угрозы даже самого Таноса (Джош Бролин):

«Пятая фаза начинается очень масштабно. Это самое большое приключение, в котором когда-либо участвовали Человек-муравей и Оса. Мы отправляемся в удивительное место и сталкиваемся там с могущественным антагонистом, не похожим ни на кого из тех, что они встречали, включая самого Таноса. Канг из «Локи» кардинально отличается от нашего Канга Завоевателя. Хоть они и варианты друг друга, но они все равно очень разные личности. Канг — это властелин времени, но он никогда не тратит впустую свою энергию. С ним очень-очень опасно иметь дело, что Человек-муравей и Оса обязательно испытают на собственной шкуре».

События выходящей 17 февраля 2023 года «Квантомании» подготовят почву для двухсерийного кроссовера про команду Мстителей — «Династия Канга» (премьера — 2 мая 2025 года) и «Секретные войны» (премьера — 1 мая 2026 года).

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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