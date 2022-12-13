Роберт Родригес и Джон Ландау активно обсуждают сиквел «Алиты: Боевой ангел»

Продюсер пояснил, почему вторую часть до сих пор не запустили в производство.

Разговоры о сиквеле фантастического фильма «Алита: Боевой ангел» время от времени возникают со времен выхода оригинального фильма, но пока все безрезультатно. Картина стоила достаточно дорого и едва окупилась, но и это лишь благодаря мировому прокату. В подобных случаях сиквелы обычно не получают зеленый свет, но у «Алиты» все-таки есть неплохие шансы получить продолжение.

Проект достаточно долго разрабатывал Джеймс Кэмерон, однако из-за производства сиквелов «Аватара» он решил передать материал Роберту Родригесу. При этом Кэмерон и его давний бизнес-партнер Джон Ландау продолжили работать над «Алитой» в качестве исполнительных продюсеров.

Судя по недавнему комментарию Ландау, который он дал порталу Collider, все стороны по-прежнему заинтересованы во второй части, но проблема заключается в занятости:

«Мы все хотим сделать продолжение. В то же время мы относимся к тому типу людей, которые отдают себя работе на все 110%. По этой простой причине мы не могли заниматься сиквелом «Алиты» в разгар производства «Аватара: Путь воды». Но скажу так, пару недель назад у нас был разговор с Робертом, да и до этого мы неоднократно обсуждали данную тему. В общем, у нас не погас интерес».

Если сиквел все-таки официально анонсируют, то в нем к ведущей роли, несомненно, вернется Роза Салазар. По словам Ландау, в исполнении актрисы персонаж буквально заиграл новыми красками.