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Киноафиша Новости Джеймс Кэмерон позаботился, чтобы подростки из «Аватара» не повзрослели, как дети из «Очень странных дел»

Джеймс Кэмерон позаботился, чтобы подростки из «Аватара» не повзрослели, как дети из «Очень странных дел»

27 декабря 2022 11:27
Джеймс Кэмерон позаботился, чтобы подростки из «Аватара» не повзрослели, как дети из «Очень странных дел»

Режиссер сделал дальновидный ход.

Несмотря на тот факт, что между оригинальным «Аватаром» и его продолжением перерыв составил целых тринадцать лет, дальнейшие сиквелы придется ожидать значительно меньше. Съемки второго и третьего фильмов проходили параллельно, при этом режиссер Джеймс Кэмерон даже успел захватить часть четвертого. Постановщик сделал дальновидный ход, чтобы избежать так называемого эффекта «Очень странных дел». В сюжете продолжений «Аватара» много детских персонажей, но юные актеры росли буквально на глазах. Как отметил Кэмерон в недавнем интервью Entertainment Weekly, чтобы решить вопрос с временным разрывом, он заранее отснял с детьми все необходимые сцены вплоть до «Аватара 4»:

«Получился бы эффект «Очень странных дел», хотя я люблю «Очень странные дела». Просто старшеклассники там выглядят так, словно им всем по 27 лет. Повторюсь, мне нравится это шоу, все в порядке, отстранимся от недоверия, ведь там хорошие персонажи. Но, наверно, вы понимаете, о чем я».

Работа над сценариями масштабной саги Кэмерона, состоящей из четырех сиквелов, стартовала летом 2013 года, а к подбору исполнителей и съемкам приступили еще спустя несколько лет. На момент старта производства Тринити Блисс и Джеку Чемпиону, сыгравшим юных героев, было по 7 и, соответственно, 12 лет. Сейчас Блисс уже 13 лет, а Чемпиону — 18 лет.

«Аватар: Путь воды» должен собрать $1 млрд в прокате еще до конца этого года, а релиз пока не получившей подзаголовок третьей части запланирован на 20 декабря 2024 года.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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