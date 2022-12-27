Джеймс Кэмерон позаботился, чтобы подростки из «Аватара» не повзрослели, как дети из «Очень странных дел»

Несмотря на тот факт, что между оригинальным «Аватаром» и его продолжением перерыв составил целых тринадцать лет, дальнейшие сиквелы придется ожидать значительно меньше. Съемки второго и третьего фильмов проходили параллельно, при этом режиссер Джеймс Кэмерон даже успел захватить часть четвертого. Постановщик сделал дальновидный ход, чтобы избежать так называемого эффекта «Очень странных дел». В сюжете продолжений «Аватара» много детских персонажей, но юные актеры росли буквально на глазах. Как отметил Кэмерон в недавнем интервью Entertainment Weekly, чтобы решить вопрос с временным разрывом, он заранее отснял с детьми все необходимые сцены вплоть до «Аватара 4»:

«Получился бы эффект «Очень странных дел», хотя я люблю «Очень странные дела». Просто старшеклассники там выглядят так, словно им всем по 27 лет. Повторюсь, мне нравится это шоу, все в порядке, отстранимся от недоверия, ведь там хорошие персонажи. Но, наверно, вы понимаете, о чем я».

Работа над сценариями масштабной саги Кэмерона, состоящей из четырех сиквелов, стартовала летом 2013 года, а к подбору исполнителей и съемкам приступили еще спустя несколько лет. На момент старта производства Тринити Блисс и Джеку Чемпиону, сыгравшим юных героев, было по 7 и, соответственно, 12 лет. Сейчас Блисс уже 13 лет, а Чемпиону — 18 лет.

«Аватар: Путь воды» должен собрать $1 млрд в прокате еще до конца этого года, а релиз пока не получившей подзаголовок третьей части запланирован на 20 декабря 2024 года.