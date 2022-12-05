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Киноафиша Новости Эффект бабочки влияет на сказочную жизнь в трейлере мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 5»

Эффект бабочки влияет на сказочную жизнь в трейлере мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 5»

5 декабря 2022 22:13
Эффект бабочки влияет на сказочную жизнь в трейлере мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 5»

Главные герои попадут в ловушку мультивселенной.

В сети появился полноценный трейлер российской анимационной ленты «Иван Царевич и Серый Волк 5» — очередной главы сверхпопулярной семейной франшизы от студии «Мельница» и компании СТВ.

По сюжету, Иван и Василиса проживают в сказке, причем в самом буквальном смысле, но внезапно им хочется испытать что-то новое. Благодаря неожиданному эффекту бабочки их необдуманное желание сбывается — персонажи получают волшебную «перезагрузку». С этого момента все кардинально меняется. Никто в Тридевятом царстве не помнит, кто такой Иван, включая его любимую суженую. Чтобы восстановить баланс вещей, главному герою необходимо вновь расположить к себе Василису и сломать законы вселенной, а помогать ему в этом деле будет, разумеется, Серый Волк.

Свои голоса героям мультфильма подарили Никита Ефремов, Александр Боярский, Михаил Боярский, Татьяна Бунина и Максим Сергеев. Постановкой занимался Константин Феоктистов («Три богатыря и Конь на троне», «Конь Юлий и большие скачки», «Иван Царевич и Серый Волк 4»). Сценарий написали штатные авторы студии Александра Шоха и Александр Боярский.

Прокатчик «Вольга» выпустит сказку в кинотеатры перед самым Новым годом — 29 декабря.

Фото: Студия «Мельница»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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