Мишель Йео пополнила актерский состав мюзикла «Злая»

К касту масштабного мюзикла «Злая» присоединилась еще одна звезда. Согласно эксклюзиву портала Variety, к актерскому составу фэнтези, являющегося приквелом сказки «Волшебник страны Оз», накануне присоединилась Мишель Йео.

Подробности сюжета пока не раскрываются, поэтому пока остается лишь полагаться на общие фразы создателей. «Злая» будет представлять собой музыкальный фильм в двух частях. Фильм расскажет о становлении и соперничестве двух знаменитых колдуний: будущей злой ведьмы Запада по имени Эльфаба и добродушной ведьмы Севера Глинды.

Центральных героинь сыграют Синтия Эриво («Пиноккио») и, соответственно, Ариана Гранде («Не смотрите наверх»). Образ Волшебника страны Оз воплотит Джефф Голдблюм («Мир Юрского периода: Господство»), а роль красавца Фиеро, ставшего любовным интересом Эльфабы, отошла Джонатану Бэйли («Бриджертоны»). Йео предстанет в качестве мадам Моррибл, директрисы университета Шиз.

Съемки первой части уже начались. Режиссурой занимается создатель «На высоте мечты» и «Безумно богатых азиатов» Джон М. Чу. В основу фильма лег роман Грегори Магвайра. Ранее книга был адаптирована на Бродвее в формате мюзикла, который стал большим хитом.

Студия Universal Pictures выпустит первый фильм дилогии на Рождество 2024 года, а «Злую 2» — 25 декабря 2025 года.