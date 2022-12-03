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Киноафиша Новости «Пираты Карибского моря» с Марго Робби остаются в планах Disney

«Пираты Карибского моря» с Марго Робби остаются в планах Disney

3 декабря 2022 18:10
«Пираты Карибского моря» с Марго Робби остаются в планах Disney

Женский спин-офф серии в данный момент не является приоритетным проектом, но все еще возможен в будущем.

Постоянный продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер заявил, что Disney все еще планирует выпустить женский спин-офф приключенческой серии с Марго Робби в главной роли. В новом интервью Collider Брукхаймер сказал:

«Я думаю, что в какой-то момент этот фильм появится на свет. Мы разработали два разных сценария для будущих картин по «Пиратам Карибского моря». Первый был запущен в разработку раньше. Мы работаем над ним в том числе для того, чтобы в будущем попытаться сделать второй».

Летом 2020 года издание Variety сообщило о том, что компания Disney приступила к производству двух новых частей «Пиратов Карибского моря»: женского спин-оффа с Робби, сценарий к которому написала создательница «Хищных птиц: Потрясающая история Харли Квинн» Кристина Ходсон, и другой ленты, за разработку которой отвечают сценарист Тед Эллиот и автор сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин. Сам Брукхаймер также участвовал в разработке обоих проектов.

Однако в ноябре этого года Робби в разговоре с журналистами Vanity Fair заявила, что продюсеры Disney, по сути, отменили ее картину:

«У нас была идея. Мы разрабатывали фильм какое-то время, много лет назад. Задумка, как нам казалось, была действительно крутой. Но я думаю, они не хотят продолжать работу над проектом».

Если верить Брукхаймеру, фильм с Робби все же не был отменен, но он также не является приоритетным проектом по франшизе в данный момент.

Фото: Getty Images; Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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